發大財！哈波加盟一週狂賣34萬票　破費城人紀錄

▲哈波加盟費城人。（圖／達志影像／美聯社）



體育中心／綜合報導

費城人以13年3.3億美元北美四大運動最大合約簽下哈波（Bryce Harper），馬上在門票收入上得到最佳回饋。根據費城人球團統計，哈波加入自今一週時間，已經售出34萬張門票，帶來的商業效益非常驚人。

在哈波加入之後，費城人春訓門票馬上增賣出1萬張，24小時內賣出10萬張例行賽門票，一週累積賣超過34萬票，費城人隊票務副總瑋柏（John Weber）表示，哈波效應寫下32年來賣票生涯的最高紀錄。

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哈波加盟費城人沒有選穿34號背號，改選3號球衣。一部分是尊重已故投手哈勒戴（Roy Halladay），另一方面是有接班NBA前球星艾佛森（Allen Iverson），成為費城新世代英雄的意味。

現在哈波這件3號球衣大熱賣，已刷新所有職業運動選手轉隊後24小時內的最快銷售紀錄。根據《Fanatics》報導，費城人的商品販售比起去年同期增加50倍，可見球迷有多愛哈波。

▲哈波商品大熱賣，球迷掃貨一空。（圖／達志影像／美聯社）



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