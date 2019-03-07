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「大眼妹」陳怡如成為極速超跑公司職員　負責女排事務　

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▲企排,極速超跑陳怡如。（圖／翻攝自極速超跑女子排球隊粉專）

▲極速超跑陳怡如。（圖／翻攝自極速超跑女子排球隊粉專）

記者顏如玉／台北報導

極速超跑保險集團在2018年成立極速超跑女排後，今年跨界贊助彰師大跆拳道隊，簽約儀式中，女排看板人物陳怡如也到場幫忙，已經在極速超跑上班的她表示，非常樂見公司持續贊助體育，「這也能讓一直默默在努力的台灣選手被看見，我覺得是很好的事。」

現就讀文化大學博士班專攻運動心理的陳怡如，過去企排12年全勤，原本在企排13年宣布退役準備專心攻讀博士班，沒想到14年被極速超跑找回來，再度踏上排球場，陳怡如表示，「我真的遇上貴人，王領隊王薪榮、周董周哲男都對我很好，很幫助我也很照顧我。」

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▲企排明星賽，明星賽紀念衫，明星賽球員卡，吳宗軒、陳怡如、理事長王貴賢。（圖／記者顏如玉攝）

▲陳怡如。（圖／記者顏如玉攝）

過年後陳怡如也進入極速超跑上班，但因為自己還是以球隊為主，陳怡如說，所以大多負責球隊事務，包括聯繫訓練場地、時間、球員和教練等，「就是跟著王領隊學習一些新的事物。」

這次極速超跑贊助跆拳道隊，陳怡如表示非常開心，「我覺得這樣很好，因為台灣選手比較害羞、內向一點，都默默在努力，但有這些贊助就能讓更多人看到選手，像之前2017世大運辦在台北，很多電視媒體都在播報，也才讓我們被大家看見，如果沒有這些的話，大家根本很難注意到選手。」

關鍵字： 陳怡如極速超跑
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