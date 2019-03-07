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全英賽／戴資穎8日凌晨對美國華裔張蓓雯　搶8強門票

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▲▼中華台北羽球公開賽,女單決賽,戴資穎。（圖／記者季相儒攝）

▲戴資穎。（圖／記者季相儒攝）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽全英公開賽正在伯明罕進行，7日進行各項16強賽事，世界球后戴資穎首輪輕鬆晉級後，16強賽將對上美國華裔張蓓雯，預計出賽時間是在8日凌晨1點左右，如果順利搶下8強門票，8強賽很可能對上印度好手塞娜（Saina Nehwal）。

戴資穎首輪對上加拿大李文珊，輕鬆以直落二收下勝利，不但頻頻送出精采回擊，登上BWF官方粉專之外，整場比賽更只花了29分鐘就晉級，持續往三連霸紀錄邁進，16強賽的對手是交手7次的張蓓雯，不過戴資穎握有5勝，其中更取4連勝，戴資穎預計出賽時間要等到8日凌晨1點左右。

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台將還有兩組男雙晉級16強，廖敏竣／蘇敬恆首輪直落二南韓組合金基正／李龍大，將要對上大陸組合韓呈愷／周昊東，預計出賽時間是8日凌晨0點25分左右；首輪輕取泰國組合的王齊麟／李洋，則要對上大陸組合劉成／張楠，預計7日晚間23點45分出賽。

而首輪賽事結束後，也上演多場爆冷賽事，男單部分包括男單一哥周天成，三局不敵大陸黃宇翔；女單部分，印度頭號女單辛度（PV Sindhu）三局敗給南韓一姐成池鉉、戴資穎好友兼死敵的依瑟儂(Ratchanok Intanon)也輸給大陸陳曉欣落馬；男雙世界排名第一的印尼組合吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin SanjayaSukamuljo），則遭劉成／張楠擊落。

▼廖敏竣、蘇敬恆。（圖／記者季相儒攝）

▲▼中華台北羽球公開賽,男雙決賽,廖敏竣,蘇敬恒。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 全英賽戴資穎
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