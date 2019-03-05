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中職／感恩賴朝榮知遇之恩　高志綱：沒有他就沒有我

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▲▼統一獅高志綱分享轉任二軍總教練重大決定過程及未來方向記者會，會中講到激動處高志綱幾度哽咽。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼統一獅高志綱。（圖／記者湯興漢攝）

記者歐建智／台北報導

統一獅高志綱從球員退休轉任二軍總教練，在捕手位置發光發熱，他很感恩當年中山國中青少棒總教練賴朝榮的知遇之恩，高志綱表示，自己不是科班出身的球員，如果沒有賴教練當年讓他加入棒球隊，還指派擔任捕手，就沒有現在的自己，可能在棒球路上已被淘汰。

高志綱職棒生涯蹲捕出賽1070場，在國際賽擔任捕手，為中華隊立下不少汗馬功勞，但至今他還是不了解，自己為何會當捕手。

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國小時期高志綱並未加入棒球隊，只是在公園裡玩著棒球的小孩，他說：「以前還沒加入棒球隊打棒球之前，在公園跟小朋友玩球是當游擊手。」

高志綱在國中時加入台中市中山國中青少棒，他表示，自己在國小並不是科班出身的選手，當年的總教練賴朝朝榮卻願意讓我加入球隊，而且是擔任捕手。

他表示，「當時自認自己守備不錯，看甲子園比賽時守內野很帥氣，撲下去接球傳一壘，好帥，沒想到加入球隊就被分配當捕手，當下自己『啊！』了一聲。」

「當時國中棒球隊教練賴朝榮叫我去守捕手，一直到現在都沒有機會問，真的很有趣。」高志綱表示，「賴教練是捕手出身，是不是有看到什麼東西，因為他不可能隨隨便便叫一個人當捕手，而且我是半路出家打球，卻去當捕手。」

高志綱表示，沒有當年賴教練願意讓他加入棒球隊，就無法打球，如果不是賴教練當年要他去蹲捕，說不定在其它守備位置，自己早就被淘汰，也沒有捕手高志綱。

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