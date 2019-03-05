重砲嘉賓！　王建民、陳金鋒夢想家最後主場週登場

▲寶島夢想家本季例行賽最後主場週，力邀陳金鋒、王建民擔任開場嘉賓。（圖／寶島夢想家提供）



體育中心／綜合報導

本季以「決心」為精神口號的夢想家，脫胎換骨成奪冠熱門，戰績暫居聯盟第二。夢想家本週六、日(3/9,3/10)將在彰化體育館進行本季例行賽最後一次的主場週，本週主題日「夢想紅不讓！Dreamers Home Run!」，力邀到台灣棒壇傳奇陳金鋒以及沈默王牌王建民分別擔任3/9以及3/10的開場嘉賓。

上週夢想家邀請為韻體奉獻的新台灣人瑞莎帶領懷抱夢想的韻律體操國手來到現場帶來精湛的表演，獲得滿場掌聲，陳金鋒及王牌王建民將分別擔任3/9以及3/10的開場嘉賓‧兩人先前就持續關注夢想家賽事，從上季聯盟墊底至今成具爭冠實力的大黑馬，被球團、球員的決心，以及眾多球迷熱血的支持感動著，行程滿檔的兩人也特地抽空準備到場為夢想家加油。

請繼續往下閱讀...

夢想家不僅是一支球隊，同時也是一個好的平台，讓台灣運動圈更加團結，不分領域鬥陣相挺寶島夢想家，而夢想家這季也以好成績挺進季後賽來回饋每一位支持的球迷朋友。

▲寶島夢想家本季例行賽最後主場週，3月9日表演嘉賓草屯囝仔。（圖／寶島夢想家提供）

除了有建仔跟鋒哥，草屯囝仔及BCW也將力挺到場，準備嗨爆彰化體育館！「混血兒娛樂」旗下當紅饒舌團體草屯囝仔剛推出首張台語創作《貓霧仔光》將在3/9(六)對上澳門戰狼時到場開唱，將帶來台灣味十足的表演，邀請大家作伙用青春熱血喊出台灣人加油聲。

2017夢想家首個賽季開幕戰表演即邀請中國有嘻哈一炮而紅的嘻哈金童BCW做開場震撼全場觀眾，去年發行了專輯「NO COMPLY」更是受到矚目，BCW透露自己本身也是熱愛籃球的狂熱份子，平時除了愛打球更是關注所有籃球大小事，在夢想家的場邊也經常能看見他的身影，跟著夢想家經歷多場比賽也見證了夢想家的蛻變。這次BCW將再次回到主場在3/10(日)對上衛冕冠軍菲律賓火焰時帶來精彩的開場表演。

本週六、日(3/9,3/10)為夢想家本季例行賽最後一次主場週，將在自家迎戰對手澳門戰狼以及上季冠軍菲律賓火焰，夢想家雖在上上週宣布確定晉級季後賽，但每一場都相當重要攸關季後賽席次取得主場優勢，夢想家需要「最佳第六人」球迷們的進場支持吶喊，拿下每一場比賽取得例行賽排名前二的佳績進入季後賽。

▲寶島夢想家本季例行賽最後主場週，3月10日表演嘉賓 - BCW。（圖／寶島夢想家提供）