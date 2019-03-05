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中職／2019年狀猿卡招募　CONQUER PURE球衣會員獨享

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▲2019狀猿卡。（圖／桃猿提供）

▲2019狀猿卡。（圖／桃猿提供）

體育中心／綜合報導

Lamigo桃猿隊2019年「狀猿卡」會員卡預計在3月6日中午12：00起開放申辦，球迷朋友在Google Play或App store搜尋「台灣禮物卡」並下載「台灣禮物卡」，註冊後點選「2019Lamigo狀猿卡」即可申購，申購完成並於官網記名綁定後即可享有會員權益。

2019年狀猿卡贈品為特殊設計球衣。這款以純白為設計理念的特殊款球衣CONQUER PURE，設定為狀猿卡友獨享，也是近年來再度以球衣作為會員優質贈品，全猿主場的10號隊友們，快穿上CONQUER PURE征服每一道目光視線，必須收藏！

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2018年舊卡友續辦即贈免費燙印乙次(球員名+背號或六個英文單字+雙位數號碼擇一）。2018年舊卡友再推薦新申辦者則加贈指定款47潮流帽乙頂(款式數量有限並需至主場卡友服務台登記領取)。

2019年「狀猿卡」會員卡服務除了保有禮物卡儲值功能外，也維持卡友持卡綁定手機門號全面虛擬化服務。不僅可以在卡內現金儲值購買商品，還可累積紅利點數，點數可以直接商品消費折抵金額。

卡友來到全猿主場不必身帶多卡，僅需利用手機來享受會員服務以及開啟手機藍芽功能接受即時推播訊息及優惠，應猿Lamigo更便利！

2019年狀猿卡有效期限至2020年2月29日，會費3600元，3月6日12點起開始上線接受申辦。2019猿氣小子卡將於3月23日主場起於現場讓3-12歲以下的小朋友本人免費申辦，本人親臨服務台可享猿氣小子禮，限量2000張，辦完為止。

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