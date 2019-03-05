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潮流跑鞋AZTREK新色亮相　饒舌女皇Cardi B也搶穿！

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▲REEBOK復古魂再次延燒 潮流跑鞋之最 AZTREK 新色亮相 新生代饒舌女皇Cardi B 、饒舌天王Future 也搶穿。（圖／品牌提供）

▲REEBOK復古魂再次延燒 潮流跑鞋之最 AZTREK 新色亮相 新生代饒舌女皇Cardi B 、饒舌天王Future 也搶穿。（圖／品牌提供，下同）

體育中心／綜合報導

回憶90年代的街頭時尚，Reebok總是佔據其中最深刻的一「腳」，而時尚潮流今再掀復古浪潮，風靡90年代的REEBOK AZTREK成為鞋櫃中不可或缺的那一雙。

為了滿足潮人們不同的穿搭需求，Reebok攜手新生代饒舌女皇Cardi B 與饒舌天王Future再次推出新色，經典的寬厚鞋型搭上簡約卻亮眼的暖橘與充滿細節的藍線黃…等鮮明配色，絕對是春夏穿搭最佳選擇。

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▲REEBOK復古魂再次延燒 潮流跑鞋之最 AZTREK 新色亮相 新生代饒舌女皇Cardi B 、饒舌天王Future 也搶穿。（圖／品牌提供）

同時，Reebok也突破自身規格，推出女孩限定版AZTREK DOUBLE！保留AZTREK OG系列的老爹鞋外型搭配增高厚底，讓女孩們不只在穿搭上展現態度，還能在身高上佔盡目光，顯瘦又增高，回頭率再UP UP。

自90年代開始風靡街頭的Reebok，各式經典鞋款至今仍是潮人們鞋櫃必備的穿搭單品，而其中AZTREK復古跑鞋堪稱經典之最。AZTREK OG系列以厚實鞋型與寬大而流線的輪廓成名，本次特別邀請到饒舌界新生代的兩位天王天后-Cardi B與Future，聯手穿上AZTREK演繹復古時尚，展現真正的老爹鞋靈魂與90年代運動休閒風格的獨有魅力。

▲REEBOK復古魂再次延燒 潮流跑鞋之最 AZTREK 新色亮相 新生代饒舌女皇Cardi B 、饒舌天王Future 也搶穿。（圖／品牌提供）

本次Reebok推出一款藍鞋與五款白鞋，白鞋分別搭配藍、綠、紫、橘、灰…等線條，不論時尚簡約或復古運動，甚至潮流撞色，讓擁有百變風格的你，總能找到適合的穿搭選擇。

▲REEBOK復古魂再次延燒 潮流跑鞋之最 AZTREK 新色亮相 新生代饒舌女皇Cardi B 、饒舌天王Future 也搶穿。（圖／品牌提供）

▲REEBOK代言人Bii演繹全新AZTREK。（圖／品牌提供）

關鍵字： ReebokAZTREKCardi BFuture
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