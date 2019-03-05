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UBA／第一場就中標流感　劉孟竹稱陳范柏彥「八強最大遺憾」

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▲▼107學年度UBA，健行科大，1號 石博恩、6號 林冠均、22號 陳范柏彥。（圖／大專體總提供）

▲健行大一前鋒陳范柏彥。（圖／大專體總提供／資料照）

記者潘泓鈺／桃園報導

健行科大以5勝2敗晉級四強，劉孟竹教練口中「最大遺憾」，八強賽第一場中標流感的陳范柏彥，終於在最後一天首開得分紀錄。這位備受期待的大一前鋒表示，希望能夠在四強之前把狀態調整好，幫助學長們報去年冠軍賽輸給國體的一箭之仇。

「對於晉級感到滿意，但這個階段我最遺憾的就是陳范柏彥，」劉孟竹說道，「他是我們預賽狀況最好的，練球時甚至是我們陣中外線最穩定的，怎麼樣都沒算到他會得流感，讓我們少一個4號位可以用，尤其劉彥廷火侯還不夠的狀況。還好他今天有投進一個三分球首開得分紀錄，算是讓他找回點自信。」

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來自HBL名門能仁家商的陳范柏彥，第一年打UBA表現不輸學長，預賽對屏東打出23分、9籃板的生涯最佳紀錄，不過他卻在八強賽第一場得到流感，下一場打48分鐘發現體力難以調節，接下來2場比賽都打不超過3分鐘，終於在4日對台師大正常出賽，上場20分鐘貢獻4分、7籃板，可惜球隊最後81比83落敗第3名作收，四強將對上排名第2的衛冕軍國體。

▲▼107學年度UBA，台師大，陳又瑋。（圖／大專體總提供）

▲（圖左）陳范柏彥於八強最後一場賽事上陣20分鐘。（圖／大專體總提供）

陳范柏彥表示，現在的身體狀況仍未達到理想狀態，距離四強賽還有將近20天的時間，除了養病之外就是要修正比賽細節、加強自主訓練，希望能夠幫學長報去年冠軍賽的一箭之仇。

劉孟竹透露接下來球隊的備戰計劃，如果學校同意將安排到菲律賓，與當地大學隊進行友誼賽維持比賽感覺，希望能夠在外地待一週的時間，並且在3月23日四強開打前3、4天回來。

關鍵字： 陳范柏彥健行UBA
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