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UBA／政大成軍2年奪第6　陳子威：經驗、拋開HBL色彩明年更強

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▲▼107學年度UBA，政大，洪楷傑。（圖／大專體總提供）

▲107學年度UBA，政大擊退文化獲得第6名。（圖／大專體總提供）

記者潘泓鈺／桃園報導

政大最後一天賽程，驚濤駭浪之中以82比78擊敗高師大拿下第2勝。對於這支成軍第2年的年輕球隊表現，教練陳子威給予肯定，不過也指出一些球隊需要修正的問題，「我們防守不好，也因為沒有學長在帶，球員們會把『HBL』色彩帶到UBA，但這也是我們在這次八強賽中獲得的寶貴經驗，相信未來我們會走得更遠。」

政大上個學年度成軍就以公開二級的佳績晉升一級，107學年度UBA更是闖進八強完成短期目標。八強前面5場全敗後仍保持高昂士氣，終於在3日對高師大開胡，4日與文化膠著到最後一刻，先是被陳駿偉在18.4秒飆進超前三分彈，後來再靠著張鎮衙倒數12秒籃下強攻要回領先，驚濤駭浪之中以4分差拿下二連勝，以第6名姿態結束賽季。

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「成軍第2年就在八強賽拿下第6名，我很滿意球員們的表現，但我們還有很大的進步空間，」陳子威說道，「但這7場比賽我們的弱點表露無遺，我們的防守、外圍防守可以說是8支球隊中最差，然而，身為一支年輕球隊，這次八強賽最大的收穫就是經驗。」

▲▼107學年度UBA 八強，政大，7號 田浩、11號 洪楷傑、50號 聶歐瑪（OMAR NIANG）。（圖／大專體總提供）

▲政大主力後衛田浩。（圖／大專體總提供）

政大成軍獨招網羅田浩、洪楷傑、王詠誠等HBL明星，陳子威認為這球員因為沒有學長的帶領，難免會把HBL的習慣帶到UBA，但在這裏無法像高中時期不斷的衝，而是講求團隊打法，必須減少個人的單打。

「田浩這次八強賽表現得很好，但我也告訴他在UBA打球要練好籃子，得分手段也要更多元，像是他這次就有失誤過多的問題，如何掌控節奏、處理球，都是他需要努力的。這次八強經驗，讓他們知道不能把體力全部放在進攻，也必須專注於防守端。」

陳子威表示，從UBA名校台師大到剛成軍的政大，最大的困難就是如何在這支球隊中建立「文化」，且這些球員沒有學長帶領，因此不只球技，包含生活、心理以及課業上的輔導教練都需要負責，「政大要求課業，我們要想辦法讓他們維持成績，另外進入下一個人生階段，教練也要帶領適應新生活。希望他們成為學長後，能夠幫忙照顧學弟，分擔一些教練團的工作。」

關鍵字： 政大陳子威UBA
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