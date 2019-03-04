中職／球團安排退休轉任教練　高志綱：當下訝異很抗拒

▲統一獅高志綱分享轉任二軍總教練重大決定。（圖／記者湯興漢攝）

記者歐建智／台北報導

統一獅高志綱今年球員退休，轉任二軍總教練，他在4日記者會上坦言，本來跟球團講好繼續當球員，但球團又回頭詢問要不要轉任教練，當下覺得訝異，一開始有所抗拒，因為會打球跟會教球是兩回事。

高志綱在2005年加入職棒，2018年球季結束後，在球團安排下，高志綱從球員生涯引退，今年球季轉任二軍總教練。

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但高志綱其實在2018年球季結束後，是還想再當球員，為何最後決定退下來呢？他說：「故事講起來有一點長，球團季未詢問是否有意願轉任教練，那時候跟球團的回應是想要繼續選手身分，接下來再打一年，溝通後可以當球員。」

高志綱表示，「之後出現轉抉擇，因為一色優教練有生涯規劃要離隊，教練團職位有更動，球團在12月再詢問轉任教練的意願，當下覺得訝異，不是講好要繼續當選手，球團解釋很多球隊狀況，花很多時間溝通。」

他說：「老實說一開始有點抗拒，沒想到球團回頭再來談，本來要好好準備下來一年比賽，計畫自主訓練，抗拒的主因，最重要是我沒有準備好要當教練，我會打球跟我會教球是兩回事，才會一開始抗拒。」

但高志綱最後答應了，他說：「球團回頭找之後，花了好幾個星期溝通，最後答應原因是，既然球隊當下有這個需求，自己用選手再打1年對球隊幫助有多少，如果接下來接教有什麼幫助，球隊需要我也就來試看看好了，美國自主訓練看一些教練的東西，趁此機會多學東西，一連串溝通後，球團釋出很大善意，做出最後決定接下二軍總教練。