國中體操全能霸主黃彥章　目標成為下一個鞍馬王子

▲全中運金牌體操好手黃彥章。（圖／記者林育正攝）



記者林育正／台北報導

教育部體育署「體育蒲公英計畫」紀錄5位運動員的成長故事。其中台東縣大武國中的總統教育獎得主，全中運體操全能得主黃彥章，來自台東共有10位兄弟姐妹的單親家庭，從資源不算充足的台坂國小體操隊發跡。透過選拔進入國家訓練中心和李智凱等國手一同訓練，目標成為下一個鞍馬王子。

黃彥章透露因為訓練非常辛苦，媽媽一度來體操館抓人，但她卻違背媽媽的意思一路練了下來。黃彥章為去年全中運體操全能冠軍，6個單項之中除了跳馬，其他項目全都拿下金牌。他日前也透過青少精英隊選拔，來到高雄國家訓練中心和一線國手們一同訓練，有機會見到偶像「鞍馬王子」李智凱。

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「看到李智凱真的嚇一跳，我跟他實力真的差太多了。看到他的課表很滿都能做完，真的很厲害。」黃彥章透露剛到國訓，高強度的課表讓他吃不消。但親身實地與國手一起訓練，也讓他充滿動力。「能用國家的器材，跟這麼多厲害的大哥哥一起，讓我更認真練想要像他們一樣。在台東因為有點程度我比較打混，現在把目標放更遠。」

不過在一個月前，黃彥章的左手腕在訓練中骨折。現在距離全中運倒數一個多月，他還在復健階段，只能練深蹲等用不到手的訓練。平時練習他與林育信教練分在同組，因此也有機會向李智凱請益如何熬過受傷的低潮。

「他說在奧運前受傷真的快要崩潰，上場整個腦袋空白。但還是要相信自己，不要有壓力。」黃彥章對自己雙槓以及鞍馬最有自信，接下來4月有全中運，6月則有青少年國手選拔，希望未來能跟李智凱一樣登上國際舞台為國爭光。