麥克海爾點出綠衫軍潰敗問題　要每名球員都開心很困難

▲塞爾提克總教練史蒂文斯（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

塞爾提克上季才殺入東區冠軍賽，但本季因為卻因找不到最佳陣容使戰績也不如預期，綠衫軍明星賽後6戰更僅收下1勝，雖暫不影響季後賽排名，但仍對士氣相當打擊，前綠衫軍球星麥克海爾（Kevin McHale）近期就表示，綠衫軍最大問題是出在教練調度與年輕球員心態不正確。

根據《波士頓先驅報》報導，前綠衫軍球星麥可海爾認為，教練史蒂文斯（Brad Stevens）必須在球員之中選擇幾位核心球員，而不是讓過多的球員都參與比賽，試圖讓球員開心。

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麥克海爾表示，「他過度想讓很多球員參與比賽，讓很多球員找到節奏，開心打球，但這本來就是一件很困難的事情。不可能讓所有人都開心的，他現在必須得找到現在狀態最好的3到4為球員當核心就夠，再去搭配其他球員。」

▲前綠衫軍傳奇球星麥克海爾（圖／達志影像／美聯社）

「球隊中本來就有些人得坐板凳，這本來就很難以割捨，我沒有看過全隊11或12個人都很滿意教練決定的球隊，更何況現在這批球員並不是那種只要留在聯盟就滿足的球員，這讓他調度會更困難。」

麥克海爾也認為談到綠衫軍年輕球員應該要認清自己在球隊的定位，而非一昧要求，「球員打出表現是他們的責任，這不關得分、球權或地位，是自己要具備能力，這也跟過去你自己如何表現，讓教練肯用你，這才是是職業球員該有的心態。」

綠衫軍本季在布朗（Jaylen Brown）、坦圖（Jayson Tatum）、羅齊爾（Terry Rozier）表現不穩定影響，連老將霍佛德（Al Horford）、中生代球員拜恩斯（Aron Baynes）等人命中率也下滑，海沃德（Gordon Hayward）也遲遲無法恢復水準，綠衫軍在明星賽後6戰僅收下1勝，是東區排名前5中唯一勝率不達六成的球隊。

▼塞爾提克本季戰績不如預期。（圖／路透）