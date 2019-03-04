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布沙爾推特打賭約會男大生　將改編愛情喜劇電影

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▲▼布沙爾與男大生共赴超級盃 。（圖／翻攝自Instagram）

▲布沙爾與男大生共赴超級盃 。（圖／翻攝自Instagram）

記者林育正／綜合報導

「網球甜心」布沙爾(Eugenie Bouchard)2年前在推特上和男大生葛爾克（John Goehrke）打賭超級盃尬輸贏，結果願賭服輸真的和他約會。這段八卦狗仔不斷關注，確有似有似無的戀情，現在也確定將改編成為電影。

2017年超級盃由亞特蘭大獵鷹面對新英格蘭愛國者，獵鷹在第三節一度取得28:3大幅領先，布夏在推特上發文說：「我知道亞特蘭大會贏。」而葛雷爾克在下面留言：「如果愛國者贏了我們來約會吧？」 「當然！」布夏回覆。

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結果愛國者展開超級大逆轉，延長賽34比28拿下冠軍。而兩人在一陣子過後真的見面約會，一同觀看NBA布魯克林籃網隊的比賽。而隨後兩人仍保持聯絡，更一同前往觀看第52屆超級盃，布沙爾一路在社群媒體上合照連發，讓人懷疑兩人是否真的在交往，但都沒有得到正面回應。

而這部電影設定為愛情喜劇，將由亞伯拉罕(Jonathan A. Abrams)擔任編劇，聚焦在年輕網路世代的愛情。布沙爾更將掛名擔任本片的執行製作人。

不過也因為外務纏身，布沙爾在球場上的戰績不如預期，但今年初誓言重返巔峰。目前她世界排名73，今年在奧克蘭女網賽闖進8強，澳網晉級第二輪64強，日前頂級賽等級的杜拜女網賽也進入第二輪。

▲▼ 布沙爾 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 布沙爾 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 網球甜心布沙爾
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