全隊267轟寫還不夠　喬志：今年會破紀錄

▲喬志。（圖／路透社）



記者林育正／綜合報導

洋基去年轟出267發全壘打寫下大聯盟新紀錄，但過程中喬志(Aron Judge)、桑契斯（Gary Sanchez）等人都有傷。而在春訓喬志放話今年要轟更多，「全隊保持健康的話，我們會打破去年寫下的紀錄。」

洋基去年的267轟超越1997年水手隊264轟的紀錄。全隊共有12名球員全壘打來到雙位數，其中6人20轟以上。而且上季多發主砲都出現傷勢，2017年合力貢獻114轟的喬志、桑契斯和史丹頓(Giancarlo Stanton)僅繳出83轟，喬志27轟，桑契斯出賽89場18轟。

請繼續往下閱讀...

「我們的陣容很不錯，很多人都能確實擊中球心。很多身材高壯的隊友只要碰到球，就會出去了。全壘打是我們的強項，準備好要破紀錄了。」 喬志說。

而老將外野手賈德納(Brett Gardner)也同意，「我們會打出更多全壘打，我相信今年的進攻能做得更好。有些人受傷缺席，整體來說我期望看到更好的進攻，打下更多分數。」

喬志在春訓目前狀況不錯，揮棒比去年更穩定。喬志希望今年球季能朝50轟邁進，甚至超越菜鳥球季的52轟。「他從一開始的表現就很不錯，在兩好球的狀況下也能表現很好，總是能把球擠出去。這個休季他透過紮實的訓練而不是復健，幫助他維持很棒的狀況。」洋基總教練布恩(Aaron Boone)說。

▲桑契斯。（圖／達志影像／美聯社）