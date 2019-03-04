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張育成延續好手感敲安貢獻打點　林子偉右外野處女秀

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▲張育成。（圖／截自張育成臉書粉絲團）

▲張育成。（圖／截自張育成臉書粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

印地安人張育成先發第7棒二壘手，前一戰開轟後延續好手感，此戰敲1安打貢獻打點，紅襪林子偉替補上場，首度守右外野，選到保送上壘。

印地安人4日（台灣時間）熱身賽戰皇家，1局下奇普尼斯（Jason Kipnis）二壘安打開啟攻勢，桑塔納（Carlos Santana）安打先送回1分，鮑爾斯（Jake Bauers）安打及崔西（Trayce Thompson）掃三壘安打帶回兩分，張育成這時登場，延續火力敲中外野安打貢獻1打點。

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印地安人首局就拿下4分，2局下再添3分，不過牛棚崩盤，6局上被皇家海灌8分逆轉，最終以7比13落敗。張育成第二打席被三振，第三打席二壘有跑者時敲三壘滾地球，此戰3打數1安打，有1打點。張育成有2次守備機會都沒有失誤，6局退場。張育成目前大聯盟熱身賽累計14打數，4安打，有1發全壘打，打擊率2成86。

紅襪與雙城之戰，林子偉未先發，不過5局上替補貝茲（Mookie Betts）鎮守右外野，這是他首度守右外野，6局下獲得保送，靠隊友安打跑回分數，紅襪就靠6局一口氣攻下7分，最終以9比7獲勝。林子偉5局下先守右外野，沒有守備機會，6局下移防中外野，守備無失誤，8局下被換代打退場。

林子偉目前春訓共12打數，5支安打，貢獻2分打點，3得分，打擊率0.417。

關鍵字： 紅襪林子偉印地安人張育成
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