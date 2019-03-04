小葛雷諾單手轟到全壘打牆　展現難以置信天份

▲藍鳥新秀小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）（圖／路透）

記者陳瑞浩／綜合報導

藍鳥大物新秀小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）4日春訓熱賽對戰洋基，他首打席面對投手就展現打擊神力鎖定偏高好球單手擊出超長遠安打，他此役3打席敲出一安打，藍鳥在第6、第7局各跑回2分，終場藍鳥也以5比2擊敗洋基，拿下春訓第二勝。

小葛雷諾在春訓前就被評為百大新秀第一名，他去年於2A及3A打擊高達.381，更擊出20轟，拿下78分打點。他於此役對戰洋基於2局下面對投手偏高好球就輕鬆的以單手將球拉到左外野全壘打牆上，此打擊雖被記為安打，但他也展現驚人打擊天份。

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Vlad Jr.'s swing is effortless. #SpringTraining pic.twitter.com/FMW9pr3vPW — MLB (@MLB) 2019年3月3日

▲小葛雷諾單手擊出長遠安打

藍鳥接下來分別靠著麥金尼（Billy McKinney）3局下敲出陽春砲替藍鳥得分開張，泰利茲（Rowdy Tellez）也在6局下擊出2分打點全壘打，藍鳥以3比2反超洋基，藍鳥於7局再跑回兩分，終場就以5比2擊敗洋基。

藍鳥教練蒙托（Charlie Montoyo）對小葛雷諾此役打擊表現相當驚艷，「那球如果我自己打話大概會被接殺，他那球打擊相當放鬆，擊出之後結果相當讓人難以置信，這對藍鳥來說是個好兆頭。」

