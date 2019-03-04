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企排挑戰賽／可能生涯最終大賽將轉職　吳韋華遺憾沒能贏台電

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▲▼ 企排挑戰賽,第二戰,台電女排vs中國人纖, 吳韋華 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲ 企排挑戰賽第二戰,台電女排vs中國人纖, 吳韋華 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

企業14年甲級男女排球挑戰賽3日進行冠軍戰三戰兩勝，台電女排和中國人纖都各取得一勝後，延長第三戰交手，最終台電女排以直落三完成隊史三連霸，這也讓中國人纖的隊長吳韋華感到有些遺憾，「一直都很想要贏台電。」

中國人纖在前一日的挑戰賽硬將戰局帶進第五局，以3比2擊敗台電，不過3日卻連兩場遭到直落二，讓台電順利完成挑戰賽隊史的三連霸，吳韋華認為，「體力應該不是問題，因為大家都是一樣高強度，可能臨場應變和熟悉對方戰略比較慢，我們攻擊手沒有很果斷出手，猶豫怕被攔，出手時間就慢了。」

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▲▼ 企排挑戰賽,第二戰,台電女排vs中國人纖, 。（圖／記者謝孟儒攝）

今年25歲的吳韋華談到，「這場也許是我生涯的最後一場，我準備要轉職教練或老師，可能不會再出現企業聯賽，因此可能是球員生涯中最後一場高強度比賽，如果中纖有留可能會繼續，但一直想打贏台電是我的目標，有一年冠軍但自己表現不好，一直想要重新回到場上，帶領妹妹們成長。」

今年第一年當隊長的吳韋華說，「我爸媽年紀大了，如果我再當球員他們會很辛苦，我還有大專盃，打完應該就是生涯句點，雖然也有遺憾，但我球員生涯起伏很大，今年有看到自己成長，可以從小學妹變成隊長，帶領妹妹們，加上自己不管處理事情或是球技都有很大進步，算是給自己很大肯定。」

▲▼ 企排挑戰賽,第二戰,台電女排vs中國人纖, 。（圖／記者謝孟儒攝）

中國人纖屬於半學生球隊，球員們都來自師大，因此常常為了準備期中、期末考熬夜看書，隔天又要比賽，今年碩三的吳韋華在大一至大三也是這樣，「我經歷過那一段好辛苦很想哭，看到他們感覺都要爆炸，但這就是學生球隊的經歷。」

吳韋華今年準備要畢業，預計打完大專盃之後，很可能就為球員生涯劃下句點，轉職教練或是老師，笑稱「今年就是所有都劃下句點，換一個全新的韋華。」

▲▼ 企排挑戰賽,第三戰,台電女排vs中國人纖 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 企排挑戰賽
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