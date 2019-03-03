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企排挑戰賽／把握先發撐起副位　黃瀞萱和學姊奪冠超開心

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▲企排挑戰賽，台電女排，黃瀞萱。（圖／記者張克銘攝）

▲台電女排副攻手黃瀞萱。（圖／記者張克銘攝，圖下同）

記者顏如玉／台北報導

台電女排最終在3日擊敗中國人纖，拿下企業14年甲級排球挑戰賽冠軍、完成三連霸，其中身材高挑的學妹「阿敏」黃瀞萱此役先發貢獻大，賽後她坦言，其實挑戰賽首戰面對ATTACKLINE時自己心態沒有很好，「後來姊姊們說我一定要撐起來，我做了調整後也打出來，今天能以先發奪冠真的很開心。」

黃瀞萱坦言，自己在1日的挑戰賽首戰面對ATTACKLINE爭取冠軍戰門票時，心態沒有很好，「那時候我也不知道怎麼了，就腦袋空白的上場比賽，不知道在想什麼、也不知道在場上要幹嘛，雖然贏球但賽後姊姊們就有跟我說，我一定要撐起來，因為我的位置(副攻手)很重要，沒有得分的話她們就會很難打，那天我真的蠻難過的。」

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不過經過冷靜自我調適後，黃瀞萱表示隔天就有抓回感覺，「姊姊們人生歷練比較多，知道很多狀況，可以給我的東西很多，經過她們提醒以後，我後來打到今天冠軍戰的三場比賽，就知道自己要做什麼，把自己該做的做好就對了。」

▲企排挑戰賽，台電女排，黃瀞萱。（圖／記者張克銘攝）

去年加入台電，黃瀞萱因為年紀小，經驗稍微不足，沒什麼機會上先發的位置，「今年老師有跟我說，會給我多一點先發機會，而我也要爭取、把握每一次上場，所以這次我可以在場上、可以跟姊姊她們打到最後一場奪冠，真的很開心。」

過去多次入選青年隊，目前20歲的黃瀞萱這次也被選進奧運培訓隊，她坦言這次名單年輕化，很多姊姊們都沒有被選進去，「我是希望她們可以多留一兩年，因為她們身上真的很多經驗吸取，但也沒有辦法，就是期待我們接下來能有更好的成績。」

關鍵字： 企排挑戰賽台電女排黃瀞萱
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