運動雲

> >

企排挑戰賽／王者榮耀不好維持　張秝芸提醒學妹穩定度再提升

ETtoday運動雲

▲企排，台電女排，張秝芸。（圖／記者張克銘攝）

▲台電女排隊長張秝芸。（圖／記者張克銘攝，圖下同）

記者顏如玉／台北報導

企業14年甲級男女排球挑戰賽，台電女排最終逆轉以2勝1敗奪下冠軍，完成三連霸業，從最初的輸球到最後直落三中國人纖，隊長張秝芸坦言，王者榮耀不好維持，一步步走來都很辛苦，同時也提醒學妹，穩定度必須再有所提升，才能與亞洲甚至世界抗衡。

冠軍戰採三戰兩勝制，女排由台電對決中纖，2日首戰中纖大戰五局後率先取勝，台電女排經過調整後，3日接連以直落三取得兩勝逆轉，雖然最終順利封后，但張秝芸認為，學妹們穩定性必須再提高，「不管是世界還是亞洲區，她們的穩定度都很好，未來學妹像要征戰國際，就一定要再加強。」 

請繼續往下閱讀...

▲企排，台電女排，張秝芸。（圖／記者張克銘攝）

一整季打下來，張秝芸坦言真的很辛苦，「大家都覺得台電一直連勝，可是他們不知道過程很辛苦，『王者榮耀』不是那麼好維持，別人很想要把我們打下來，我們也在努力不讓別人超越我們，但也因為如此大家才會持續進步，而接下來我們就要挑戰女排隊史首度四連霸、再創歷史。」

值得一提的是，多次入選國家隊，並在去年亞運擔任隊長的張秝芸，這次卻不在奧運培訓隊名單中，還在念研究所的她看得很開，「我覺得沒入選就是好好休息，畢竟我身上也很多傷，慢慢去做調整後，再來迎接下一季的比賽。」

▲企排，台電女排，張秝芸。（圖／記者張克銘攝）

關鍵字： 企排挑戰賽王者榮耀台電張秝芸
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

騎車急煞！用背感受正妹波動　爛招玩太多讓他嚇到不要不要

推薦閱讀

企排挑戰賽／不再當五局苦主　MIZUNO拿下冠軍戰門票

企排挑戰賽／提早上台北備戰不鬆懈　台電男排目標五連霸

女排奧運培訓隊31人名單　不見「自由女神」楊孟樺、張秝芸

企排挑戰賽／和中纖六度爭冠！　台電直落三寫下隊史三連霸

熱門新聞

中職／中信兄弟啦啦隊補強　松鼠跳槽加入PS

高中木聯／高苑攻守名單寫錯沒收　平鎮裁定勝進冠軍戰

費德勒奪生涯第100冠史上第二人　宰西西帕斯甜蜜復仇

影／日本球迷中文吶喊！「最強金牌柏融大王」應援曲響徹北海道

日職／札幌主場首秀掛蛋　王柏融自認太興奮

中職／張志豪開轟白搭　中信7比9不敵桃猿

讀者回應

﻿

最新新聞

1企排挑戰賽黃瀞萱撐起副位開心奪冠

2找到老將使用說明書　許晉哲領勝

3企排挑戰賽　張秝芸提醒穩定度要提升

4羅素遭嚴防　籃網季後賽拉警報

5健行球員沒膽識　離冠軍還很遠

熱門新聞

1兄弟啦啦隊補強　松鼠跳槽加入PS

2高苑名單寫錯沒收　平鎮進冠軍戰

3費德勒奪生涯第100冠

4「最強金牌柏融大王」應援曲響徹北海道

5札幌首秀掛蛋　王柏融自認太興奮

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

不僅打擊優異！日媒讚：王柏融守三壘夠水準

展現4棒價值　王柏融連8場敲安火腿先馳得點

沖繩現場／跟往年一樣去打！　王柏融：讓大家看到我每天出賽

女歌手唱加速版《你要的全拿走》　林俊傑傻眼：好難喔！

蕭敬騰一句「假兄弟」 王嘉爾要記一輩子了XDD ｜這就是原創

腦性麻痺+心臟病從小被人當智障　叫賣果凍努力存活：「我不是乞丐」

畢書盡踢館《歌手》連飆3高音　網爆雞皮：我跪了！

台灣燈會塞爆！無名功臣「沒吃飯」　掃廁所到天亮...1.5萬網狂讚：眼睛濕了
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366