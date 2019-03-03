企排挑戰賽／王者榮耀不好維持　張秝芸提醒學妹穩定度再提升

▲台電女排隊長張秝芸。（圖／記者張克銘攝，圖下同）



記者顏如玉／台北報導

企業14年甲級男女排球挑戰賽，台電女排最終逆轉以2勝1敗奪下冠軍，完成三連霸業，從最初的輸球到最後直落三中國人纖，隊長張秝芸坦言，王者榮耀不好維持，一步步走來都很辛苦，同時也提醒學妹，穩定度必須再有所提升，才能與亞洲甚至世界抗衡。

冠軍戰採三戰兩勝制，女排由台電對決中纖，2日首戰中纖大戰五局後率先取勝，台電女排經過調整後，3日接連以直落三取得兩勝逆轉，雖然最終順利封后，但張秝芸認為，學妹們穩定性必須再提高，「不管是世界還是亞洲區，她們的穩定度都很好，未來學妹像要征戰國際，就一定要再加強。」

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一整季打下來，張秝芸坦言真的很辛苦，「大家都覺得台電一直連勝，可是他們不知道過程很辛苦，『王者榮耀』不是那麼好維持，別人很想要把我們打下來，我們也在努力不讓別人超越我們，但也因為如此大家才會持續進步，而接下來我們就要挑戰女排隊史首度四連霸、再創歷史。」

值得一提的是，多次入選國家隊，並在去年亞運擔任隊長的張秝芸，這次卻不在奧運培訓隊名單中，還在念研究所的她看得很開，「我覺得沒入選就是好好休息，畢竟我身上也很多傷，慢慢去做調整後，再來迎接下一季的比賽。」