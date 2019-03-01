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企排挑戰賽／提早上台北備戰不鬆懈　台電男排目標五連霸

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▲企排，台電男排。（圖／中華排協提供）

▲企排台電男排目標五連霸。（圖／中華排協提供）

體育中心／綜合報導

企業排球聯賽14年挑戰賽1日在台北體育館開打，男子組首戰由例行賽冠軍台電男排出戰排名第四的conti。台電男排今年賽季唯一一場敗仗就是輸給conti，本次要挑戰五連霸，球隊也謹慎地提早上台北備戰，今日開場就打出俐落表現，以3比0（25比14、25比21、25比17）直落三conti，再度拿下冠軍戰門票。

台電男排在企排14年唯一一場敗仗就是輸給conti，今日雙方再度交手，提早上台北適應天氣及場地的台電開局就掌握攻擊節奏，攔網的掌握度也十分高，讓conti很難打出好的第二波進攻。

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▲企排，台電男排，黃建逢。（圖／中華排協提供）

▲黃建逢。（圖／中華排協提供）

「今天攔網不錯，但後面有點鬆懈，接發球還要加強，表現可以打80分。」台電隊長張善源表示，雖然隊中有傷兵，但球隊狀態調整的不錯，大家也都對五連霸很有信心。

「黃建逢傷勢大概恢復七成，還在適應球場上的節奏。」黃建逢因傷下半季幾乎都缺陣，在攻擊手戰力並非完整的情況下，台電李鎮鳗教練今日也讓球員輪番上陣，為明日開始三戰兩勝的冠軍戰做準備，「冠軍當然是我們最大的目標，也要看選手是否能平常心發揮。」

另場男子組賽事由例行賽排名第二的長力育樂對戰第三的MIZUNO，MIZUNO展現絕佳韌性，前兩局都在落後狀態下追到deuce拿下，最後以3比2（34比32、28比26、22比25、22比25、16比14）拿下第2張冠軍戰門票，明日將與台電公司於19點進行冠軍戰系列戰的第一戰。

關鍵字： 企排五連霸台電
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