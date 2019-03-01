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企排挑戰賽／台電直落三ATTACKLINE　搶下冠軍戰門票拼全勝

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▲▼企排挑戰賽／台電直落三退ATTACKLINE 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲企排挑戰賽,台電vs.ATTACKLINE 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

企業14年甲級男女排球挑戰賽1日在台北體育館盛大登場，首場比賽由台電女排對上ATTACKLINE，最終由台電女排直落三（25：23、25：17、25：21）拿下晉級冠軍戰的門票，賽後自由舉球員楊孟樺提到，「一開始節奏還沒有抓好，後面需要再慢慢調整。」

台電女排首局一開局就陷入落後，ATTACKLINE頻頻進攻得分，不過台電從5分落後追至20比20後，雙人攔網得分要回領先，蕭湘凌攻擊得分再追至21平，張秝芸斜線攻擊23比21，台電穩住拿下25比23拿下首局。

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▲▼企排挑戰賽／台電直落三退ATTACKLINE ,楊孟樺 。（圖／記者謝孟儒攝）

第二局台電就2比0領先，不過蕭湘凌攔網拉近比分，ATTACKLINE驚險救球，蔡沁瑤攻擊得分，台電11比8，ATTACKLINE雙人攔網得分，台電24：17領先，不過ATTACKLINE連下2分，陳曦快攻幫助台電25比17拿下先聽牌。

第三局ATTACKLINE取得5比2反超，ATTACKLINE精彩防守，譚緹觸網犯規，不過台電頻頻發球失誤，譚緹後排得分，台電要回19比14領先，不過ATTACKLINE追至2分差，最終台電李諭進攻25比21直落三收下勝利。

台電從一開始的落後追平到穩住，楊孟樺說，「就是平常心，不算太差但也不算太好，不管怎樣贏了比賽，就是大家都有做好本分，每個人都做好萬全準備，一開始綁手綁腳，慢慢士氣有打上來，沒有打出平常水準，但心理壓力一直抗衡，都要努力。」至於挑戰賽目標，「當然三場都要全勝，現在一勝而已，就要三勝都拿下來。」

▲▼企排挑戰賽／台電直落三退ATTACKLINE 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 企排挑戰賽
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