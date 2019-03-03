羅素明星賽後遭嚴防　籃網勝率跌破五成季後賽拉警報

▲籃網羅素在明星賽後火力銳減不少（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

本季東區大黑馬籃網苦吞3連敗，生涯首度入選明星賽的後衛羅素（D'Angelo Russell）這3場比賽三分球命中率也大不如前，今（3）日籃網敗給東區排名第10的熱火，羅素賽後表示自己在明星賽後因遭對手嚴防影響不少，總教練也認為球隊還要有更多球員挺身而出。

籃網本季在球員磨合成功與前榜眼羅素火燙表現下一路殺到東區第6，也達成隊史3季後最快拿到20勝的成績，自1月份後勝率就不曾低於五成，但明星賽後籃網5戰只收下2勝，雖然排名仍為第6，但目前球隊正處三連敗，勝率也跌破五成，羅素也遭遇對手嚴防命中率下跌不少，3場三分球20投僅中4，命中率只有二成。

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▲籃網總教練亞特金森。(圖／達志影像／美聯社)

羅素表示，「在明星賽之後，他們給我的加強防守更頻繁了。」籃網教練亞特金森（Kenny Atkinson）也表示，「這場熱火會限制羅素去接球，或者在他擋拆後給設陷阱給他，他自己要克服這種困難，我們教練團與其他隊友也要給他幫助。」

根據《紐約郵報》報導統計，籃網於1月份還可以與第7名球隊有2.5場勝差，現已完全消失，排名第7的活塞雖然在30勝31敗戰績上看似不敵32勝33敗的籃網，但隨時可能追上籃網，更有可能影響最後季後賽對戰組合。