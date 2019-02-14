羅素慶幸先轉隊籃網　感嘆若留湖人恐成交易籌碼

▲籃網羅素（D`Angelo Russell）（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

籃網小將羅素（D'Angelo Russell）本季表現大爆發，更入選今年明星賽，身為前湖人球員的羅素，13日在接受美媒《Bleacher Report》採訪時表示，他認為當時離開湖人是最好的決定，若繼續留隊本季恐像英格雷（Brandon Ingram）、庫茲馬（Kyle Kuzma）等人一樣陷入自己可能被交易走的困擾。

羅素表示，「被湖人交易走是我職業生涯發生過最好的事。我無法想像現在英格雷、庫茲馬他們是如何抗拒交易傳聞的，若當時湖人沒有把我交易走，現在我可能也會跟他們一樣被交易，所以我認為我加入籃網是最好的一件事。」

湖人本季因想得到鵜鶘球星戴維斯（Anthony Davis），全隊球員幾乎都成交易籌碼，近3季選秀得來的潛力小將英格雷、博爾（Lonzo Ball）、庫茲馬等三名小將輪流被放上交易檯面使球隊氣氛低迷，但最後兩隊仍在談判未果下未做出交易。

▲湖人英格雷（左）、博爾（右）成湖人交易籌碼。（（圖／CFP）

羅素於2015年球季以榜眼之姿獲湖人選中，當時被湖人視為建立軸心，該季也入選新秀第二隊。他於第二季繳出15.6分、3.5籃板、4.8助攻、1.4抄截表現，但他當時不慎洩密隊友楊恩私事使球隊氣氛不佳，湖人也有意即將投入選秀的UCLA大物「球哥」博爾，湖人便於該季結束後就將羅素交易至籃網。

羅素本季效力籃網第二年，因受總教練亞特金森（Kenny Atkinson）重用表現後表現大幅成長，場均可攻下20.8分、3.7籃板、6.6助攻，其中得分、助攻都為生涯新高，場均更可投進2.7顆三分球，命中率也可達37.4%。

籃網目前也以29勝29敗戰績排名東區第6，季後賽地位漸穩，反觀湖人本季在詹姆斯（LeBron James）受傷與交易傳聞中戰績起伏相當大，目前以28勝29敗排名西區第10，本季若想衝擊季後賽剩餘賽程得相當拼命。

▼籃網本季戰績大躍進。（圖／CFP）