擊潰費城人？　哈波口誤：要為國民拿下冠軍

▲哈波正式穿上費城人球衣。(圖/達志影像/美聯社)



記者黃詩崴/綜合報導

自由市場最大咖的哈波(Bryce Harper)與費城人簽下13年史上最大約,儘管他花了整個休賽季來決定未來的東家,但看來他還沒適應新球隊,今(3)日他身披費城戰袍出席加盟記者會,他在訪問中口誤表示,「想要幫國民隊拿到冠軍!」

Bryce: "We want to bring a title back to D.C." Oops. pic.twitter.com/4ygJdukIon