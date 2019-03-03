擊潰費城人？　哈波口誤：要為國民拿下冠軍

▲哈波正式穿上費城人球衣。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

自由市場最大咖的哈波（Bryce Harper）與費城人簽下13年史上最大約，儘管他花了整個休賽季來決定未來的東家，但看來他還沒適應新球隊，今（3）日他身披費城戰袍出席加盟記者會，他在訪問中口誤表示，「想要幫國民隊拿到冠軍！」

Bryce: "We want to bring a title back to D.C." Oops. pic.twitter.com/4ygJdukIon 請繼續往下閱讀... 2019年3月2日

哈波在確定加盟費城人後，就已經對外表示為了已故賽揚強投哈勒戴（Roy Halladay），將不會延續過去在國民的34號球衣，而是選擇穿上3號球衣。今天身穿新球衣的哈波，出席在春訓基地所舉辦的加盟記者會，他在會中講了很多，但最被關注的就是他口誤說出了，「我們想要為D.C.（華盛頓特區）拿下總冠軍」。

其實也不能怪哈波一時改不過來，畢竟他從2010年以狀元之姿被國民選中，2012年登上大聯盟後，為國民效力7個賽季，早已是華盛頓國民的活招牌。

除了口誤外，哈波還是有展現出對於加盟費城人的興奮與期待，「對於能穿上費城球衣我相當驕傲。我等不及要站在球場上為費城帶來榮耀，做一切我能做的，為這座城市帶來愛與奉獻，在費城的故事將是我人生新的篇章，我非常期待。」

▲哈波也很感謝老婆愛相隨。（圖／達志影像／美聯社）



哈波與費城人簽下13年3.3億美元（約102.5億台幣）的合約，這當中還沒有跳脫條款，以及有完整的拒絕交易條款，這也意味著他將穿上費城球衣很長一段時間，今天他也說，「我將會把費城當作自己的家，在這裡待上很長一段時間。」