女神舒子晨大秀「胸狠蠻腰」　FILA街舞大賽嗨翻全場

▲舒子晨大秀舞技。（圖／精鍊公關提供）

體育中心／綜合報導

近年來街舞熱潮在全世界延燒，從不被接受的地下次文化漸漸的深入台灣各個年齡層，與嘻哈、潮流結合慢慢躍上主流。運動精品FILA攜手知名舞團ZERO 4 CREW聯手推廣街舞文化，支持熱愛街舞的年輕人圓夢，首度一同打造2019全台最大巡迴街舞賽事，於3月2日信義新光三越A11引爆HERO 4 WHO國際街舞大賽戰火。

FILA本次贊助2019 HERO 4 WHO國際街舞大賽，為滿足各年齡層以及各界舞蹈高手，3/2起於台北站首發、3/3於高雄草衙道、3/9新竹巨城購物中心、3/10台中水利廣場（一中商圈），一連兩週初賽後勝出好手將於3/17台中新光三越進行最終決賽，北中南巡迴號召「舞」林高手們同台較勁。本次賽制內容規劃是2019 HERO 4 WHO國際街舞大賽的一大特色。

請繼續往下閱讀...

多元賽制包括KPOP舞蹈大賽、街舞排舞大賽(青少年組)、街舞排舞大賽(社會組)、BATTLE CIRCLE BBOY、ALL STYLE、WORLD BBOY CLASSIC以及風靡韓國的即播即跳；更值得一提的是最吸睛的是將於16日台中新光三越所舉辦的BATTLE 前夜祭，引進全球最大國際賽事WBC- World Bboy Classic，吸引多方好手爭相報名。

▲FILA X HERO 4 WHO國際街舞大賽。（圖／精鍊公關提供）

曾榮獲被譽霹靂舞界的奧林匹克BOTY Breaking亞軍的日本頂尖舞團Mortal Combat將跨海角逐HERO 4 WHO國際街舞大賽WBC組的最終榮耀。而近年台灣舞蹈風潮廣受韓流引響，FILA與ZERO 4 CREW團隊特別規劃KPOP舞蹈即播即跳項目，可謂首度將即播即跳納入正式賽制。

除了具備國際賽事規模外，2019 HERO 4 WHO國際街舞大賽於台北站首場更邀請到新生代人氣女神舒子晨，以及曾拿下舞蹈大賽冠軍，目前主持、戲劇表現皆相當亮眼的Gino共同擔任嘉賓以及客座評審。除此之外，FILA與團隊邀請到全台各地重量級專業評審。