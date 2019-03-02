運動雲

> >

自信能贏東區任何隊伍　七六人老闆全力留巴特勒、哈里斯

ETtoday運動雲

▲▼七六人。（圖／CFP）

▲七六人老闆認為球隊天賦可以打敗東區任何球隊。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

七六人本季迎來巴特勒(Jimmy Butler)加盟，交易截止日前又得到了哈里斯(Tobias Harris)，加上本來的恩比德(Joel Embiid)以及西蒙斯(Ben Simmons)，戰力明顯大幅提升。本季東區形成列強爭奪的情況，若要打進東區決賽或總冠軍戰，球隊必須繼續磨合，但七六人老闆哈里斯(Josh Harris)認為球隊有足夠的天賦可以打敗東區任何球隊。

哈里斯表示，「如果首輪就遭到淘汰，我們都會非常不開心，整個費城也會很不開心，必須要盡可能避免這樣情況發生。這支球隊有足夠的天賦，我認為可以在季後賽中走很遠，並且只要有好的發揮能夠擊敗東區任何球隊。今年我們引進許多很棒的球員，他們磨合時間還沒有很長，但我們還是在想辦法幫助大家融入。」

請繼續往下閱讀...

目前費城戰績為40勝22敗，排在東區第4，從帳面上來看確實有能力在東區成為有利的角逐者，但他們最大競爭者就是戰力穩健的公鹿以及暴龍，加上這兩隊的陣容深度相當足夠，若要與他們競爭就必須拿出更出色的表現。

另外巴特勒以及哈里斯在本季結束後，都將面臨合約問題，對此七六人老闆表示，將會全力留人，「巴特勒與哈里斯是兩位很有天賦的球員，我們一定會盡全力把兩人都留下，雖然這將會是一筆很大的開銷，但只要能完成我們奪冠的目標，那一切都非常值得。」

▲▼七六人哈里斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈里斯加入七六人後球隊戰力更加提升。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA七六人
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

熱門新聞

NBA全明星賽恐取消？　主席坦承改革失敗：像給豬戴耳環

澳洲屁孩「阿伯發球」羞辱納達爾？　費德勒力挺：這是戰略

日職／王柏融春訓亮眼　郭源治：投手測試弱點

雷納德轟38分砍進最後3秒致勝球　林書豪突破妙傳羅瑞拿8分

日職／王柏融札幌巨蛋首度亮相　對戰橫濱扛4棒

聯盟最可貴情誼　庫班願意讓德佬入股獨行俠

讀者回應

﻿

最新新聞

1復仇三民　大理隔十年進四強

2Kobe希望杜克新人威廉森繼續出戰

3中職與MLB達協議確立轉隊機制！

4長耀盃最後一日　成功、穀保爭冠

5老鷹今夏也想追杜蘭特？

熱門新聞

1NBA明星賽恐取消？主席認改革失敗

2費德勒力挺澳洲屁孩下手發球

3王柏融春訓亮眼　郭源治：測弱點

4可愛轟38分砍致勝球　豪哥妙傳羅瑞

5王柏融札幌巨蛋首度亮相　對戰橫濱扛4棒

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

請樂天全隊喝珍奶　宋家豪：他們喜歡台灣口味

展現4棒價值　王柏融連8場敲安火腿先馳得點

不僅打擊優異！日媒讚：王柏融守三壘夠水準

沖繩現場／跟往年一樣去打！　王柏融：讓大家看到我每天出賽

血染八堵站！震撼殺人事件重現　受難者遺族：苦等父親下班幾10年

Selina：我媽怎麼會喜歡我爸！　年輕任媽長相「根本任容萱」

擊敗遠距離！暖男迪士尼浪漫求婚　真情告白「想要每天有妳」惹哭女友

婚期將至！弄丟1.6克拉婚戒　準人妻製海報急尋：他要離婚

垃圾車國道翻覆真相出爐！　敞篷車違規急煞硬切3車道
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366