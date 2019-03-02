自信能贏東區任何隊伍　七六人老闆全力留巴特勒、哈里斯

▲七六人老闆認為球隊天賦可以打敗東區任何球隊。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

七六人本季迎來巴特勒(Jimmy Butler)加盟，交易截止日前又得到了哈里斯(Tobias Harris)，加上本來的恩比德(Joel Embiid)以及西蒙斯(Ben Simmons)，戰力明顯大幅提升。本季東區形成列強爭奪的情況，若要打進東區決賽或總冠軍戰，球隊必須繼續磨合，但七六人老闆哈里斯(Josh Harris)認為球隊有足夠的天賦可以打敗東區任何球隊。

哈里斯表示，「如果首輪就遭到淘汰，我們都會非常不開心，整個費城也會很不開心，必須要盡可能避免這樣情況發生。這支球隊有足夠的天賦，我認為可以在季後賽中走很遠，並且只要有好的發揮能夠擊敗東區任何球隊。今年我們引進許多很棒的球員，他們磨合時間還沒有很長，但我們還是在想辦法幫助大家融入。」

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目前費城戰績為40勝22敗，排在東區第4，從帳面上來看確實有能力在東區成為有利的角逐者，但他們最大競爭者就是戰力穩健的公鹿以及暴龍，加上這兩隊的陣容深度相當足夠，若要與他們競爭就必須拿出更出色的表現。

另外巴特勒以及哈里斯在本季結束後，都將面臨合約問題，對此七六人老闆表示，將會全力留人，「巴特勒與哈里斯是兩位很有天賦的球員，我們一定會盡全力把兩人都留下，雖然這將會是一筆很大的開銷，但只要能完成我們奪冠的目標，那一切都非常值得。」

▲哈里斯加入七六人後球隊戰力更加提升。（圖／達志影像／美聯社）