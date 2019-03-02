高中木聯／接班戴培峰平鎮捕手　李孟哲：他是我的目標

▲高中木聯，平鎮李孟哲。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

平鎮去年選秀狀元戴培峰畢業後，由李孟哲扛下捕手接班人，他本屆木棒聯賽發揮打擊實力， 2日在8強賽敲兩安打，貢獻1打點，累計11分打點，暫列打點榜第二名。

李孟哲在木棒聯賽8強戰平鎮對壽山之戰，排第8棒先發捕手，他2局下就敲1分打點安打，3局下滿壘時敲平飛球遭對方接殺，無緣再貢獻打點，不過他目前累計25打數敲10支安打，累計11分打點，打點僅次於大理高中李展毅。

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談到打擊進步的表現，李孟哲表示，「聽教練建議拼擊球點，眼睛不要轉過來，一直這樣練出來，這場比賽鎖定直球攻擊。」由於戴培峰當了3年的平鎮主戰捕手，小一屆的李孟哲表現機會不多，直到高三才有更多的出賽機會。李孟哲也是戴培峰台中市中山國中小一屆的學弟，儘管當初知道進平鎮位置會受限，他仍決定追隨學長腳步來到平鎮。

李孟哲說，「戴培峰是我的目標，他從國中就很突出，守備和打擊都還不錯，他的指揮能力，還有傳二壘的速度，都是很厲害的地方。」戴培峰在校期間，李孟哲也抓緊機會向他討教接球秘訣等，接班主力捕手半年以來，李孟哲認為自己在投二壘方面的臂力有進步了。高三的他決定先以大學為目標，而非追隨戴培峰挑戰職棒。