運動雲

> >

高中木聯／接班戴培峰平鎮捕手　李孟哲：他是我的目標

ETtoday運動雲

▲高中木聯，平鎮李孟哲。（圖／記者楊舒帆攝）

▲高中木聯，平鎮李孟哲。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

平鎮去年選秀狀元戴培峰畢業後，由李孟哲扛下捕手接班人，他本屆木棒聯賽發揮打擊實力， 2日在8強賽敲兩安打，貢獻1打點，累計11分打點，暫列打點榜第二名。

李孟哲在木棒聯賽8強戰平鎮對壽山之戰，排第8棒先發捕手，他2局下就敲1分打點安打，3局下滿壘時敲平飛球遭對方接殺，無緣再貢獻打點，不過他目前累計25打數敲10支安打，累計11分打點，打點僅次於大理高中李展毅。

請繼續往下閱讀...

談到打擊進步的表現，李孟哲表示，「聽教練建議拼擊球點，眼睛不要轉過來，一直這樣練出來，這場比賽鎖定直球攻擊。」由於戴培峰當了3年的平鎮主戰捕手，小一屆的李孟哲表現機會不多，直到高三才有更多的出賽機會。李孟哲也是戴培峰台中市中山國中小一屆的學弟，儘管當初知道進平鎮位置會受限，他仍決定追隨學長腳步來到平鎮。

李孟哲說，「戴培峰是我的目標，他從國中就很突出，守備和打擊都還不錯，他的指揮能力，還有傳二壘的速度，都是很厲害的地方。」戴培峰在校期間，李孟哲也抓緊機會向他討教接球秘訣等，接班主力捕手半年以來，李孟哲認為自己在投二壘方面的臂力有進步了。高三的他決定先以大學為目標，而非追隨戴培峰挑戰職棒。

關鍵字： 高中木聯平鎮李孟哲
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

熱門新聞

NBA全明星賽恐取消？　主席坦承改革失敗：像給豬戴耳環

澳洲屁孩「阿伯發球」羞辱納達爾？　費德勒力挺：這是戰略

日職／王柏融春訓亮眼　郭源治：投手測試弱點

雷納德轟38分砍進最後3秒致勝球　林書豪突破妙傳羅瑞拿8分

日職／王柏融札幌巨蛋首度亮相　對戰橫濱扛4棒

馬刺買斷38歲西班牙鬥牛士　賈索將入公鹿帶來總冠軍經驗

讀者回應

﻿

最新新聞

1豪哥戰靴上有皮卡丘　鄧紫棋讚可愛

2林哲霆發願幫輔大闖四強

3王柏融中斷連8場安　火腿勝橫濱

4接班戴培峰　李孟哲：他是目標

5藤浪晉太郎156速球　軟銀7左打應戰

熱門新聞

1NBA明星賽恐取消？主席認改革失敗

2費德勒力挺澳洲屁孩下手發球

3王柏融春訓亮眼　郭源治：測弱點

4可愛轟38分砍致勝球　豪哥妙傳羅瑞

5王柏融札幌巨蛋首度亮相　對戰橫濱扛4棒

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

請樂天全隊喝珍奶　宋家豪：他們喜歡台灣口味

展現4棒價值　王柏融連8場敲安火腿先馳得點

不僅打擊優異！日媒讚：王柏融守三壘夠水準

沖繩現場／跟往年一樣去打！　王柏融：讓大家看到我每天出賽

血染八堵站！震撼殺人事件重現　受難者遺族：苦等父親下班幾10年

Selina：我媽怎麼會喜歡我爸！　年輕任媽長相「根本任容萱」

擊敗遠距離！暖男迪士尼浪漫求婚　真情告白「想要每天有妳」惹哭女友

婚期將至！弄丟1.6克拉婚戒　準人妻製海報急尋：他要離婚

垃圾車國道翻覆真相出爐！　敞篷車違規急煞硬切3車道
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366