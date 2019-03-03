大專足聯／文化核心縫7針缺陣　1球不敵吳鳳第八作收

▲文化大學不敵吳鳳科大拿下第八名。（圖／記者林育正攝）



記者林育正／桃園報導

文化大學日前在大專足球聯賽8強敗部賽2比2(1:4)鏖戰到PK不敵淡江，不僅消耗大量體力，中場核心廖偉翔頭部受傷縫7針，唐偉泰腰部遭壓傷雙雙缺陣。2日在沒有學長指揮的狀況下文化表現不如預期，最終0比1敗給吳鳳科大以第八名作收。

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一開賽文化防守鬆散，第15分鐘就被吳鳳黃偉倫在禁區內射門破網。文化上半場沒能組織有效攻勢，張哲銘錯失寶貴12碼罰球機會，直到下半場才能稍微回神和吳鳳抗衡，可惜還是0比1敗陣。「我們的靈魂人物不在，沒有學長隊員只能自己指揮自己。下半場傳、控有比較活過來，就差一點。」文化教練陳香吟說。

「我們需要有人跳出來指揮，沒人喊整隊就沒有方向跟目標。大家都太害羞了，看得到都可以喊。第八名當然不滿意，還是太緊張沒有把練習的展現出來。」廖偉翔說。

陳香吟也說，文化大學足球隊因為是2015年才重組的球隊，成員在沒有學長帶領的環境下，自己從零開始學習如何帶人，加上學校沒有固定足球場一週只練習3天，一路走來的確比其他球隊還要辛苦。

「我們對淡江真的不能輸，算是唯一的遺憾，應該要第五或第六名而不是第八名。但我可以看見球員的進步，要再上去前4的話需要更好的抗壓力和經驗。」