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中職／好友索沙被譽史上最強洋將　李茲：一定會打敗他

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▲▼日職樂天金鷹來台對抗賽,李茲。（圖／記者李毓康攝）

▲李茲。（圖／記者李毓康）

記者王真魚／綜合報導

富邦悍將新球季挖來超強洋投索沙（Henry Sosa），自辦熱身賽飆出157公里球速，相識超過10年的好友李茲（Radhames Liz）日前對日職東北樂天首度登板亮相，也投出156公里火球，外界期待兩人在台的表現，李茲笑說：「屆時若有機會對台，我一定會打敗他。」

現年33歲的索沙曾於2011年升上大聯盟太空人，先發10場，3勝5敗、防禦率5.23，2012年轉往韓職發展，在起亞虎投出成績，隔年重返美職與道奇簽下小聯盟合約，2014年回到韓職轉戰耐克森英雄，2015年起效力LG雙子到去年；生涯在韓職累計194場出賽、190場先發，68勝60敗，防禦率4.32。

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由於在韓國有欠稅問題，索沙今年決定來台打球，富邦悍將之外，桃猿對他也有高度興趣，不過最終搶輸悍將。在韓職待過的史博威當初聽聞索沙將來台打球，也稱讚他是一名很好的投手，且實力堪稱是中職史上最強洋投。

爭取索沙失利後，桃猿鎖定李茲，有趣的是，兩人背景相當類似，皆來自於多明尼加，是認識多年的好友，在今年初的加勒比海大賽還同隊，李茲透露：「我們19歲、20歲就認識了，當初比他早到韓職發展，也特別告訴他有什麼需要注意的地方，雖然不同隊，但我們對彼此很熟悉，交情很好。」

兩人今年都將在中職展開新球季，李茲說：「其實我們真的還滿像的（投球型態），當然索沙擁許多優點，像是具有很好的變速球，球質相當重。」外界期待兩人同場較勁，李茲對自己的球隊有信心：「我們球隊很強，一定會贏。」

▲富邦悍將洋投索沙。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將洋投索沙。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 中職索沙李茲中華職棒Lamigo桃猿韓職富邦悍將
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