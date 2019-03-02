哈登再現可怕數據　單季達50分場次竟比不到25分還要多

▲哈登本季50分場次比不到25分還要多。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

火箭1日在主場逆轉熱火，最重要原因就是哈登(James Harden)在末節大爆發狂轟17分，全場攻下58分，7籃板，10助攻，再次打出超高效表現；根據《Stat Muse》統計，哈登完成超可怕數據，他本季單場50分的場次竟比單場不達25分的場次還要多。

本季哈登打出驚人賽季，在保羅(Chris Paul)、卡佩拉(Clint Capela)等主力相繼受傷缺賽後，「大鬍子」獨自扛起球隊，先前他連續32場攻下至少30分，直到對決老鷹拿28分這項歷史第2紀錄才被中斷，在一月的場均更來到43.6分，排在歷史第7，各項數據都證明哈登已是當今最強得分手之一，至今場均36.6分也是聯盟得分王。

請繼續往下閱讀...

現在聯盟中幾乎沒有人可以阻止哈登飆分，據統計，算上面對熱火一戰，哈登本季6度單場至少50分，最高61分，另外還有2次攻下58分，但得分不到25分的場次只有5場，最低的一場是15分。這項數據非常可怕，因為像是柯瑞(Stephen Curry)、杜蘭特(Kevin Durant)、衛斯布魯克(Russell Westbrook)這些聯盟頂尖得分手，各自生涯單場50分場次也只有6次。

在哈登的帶領下，火箭也從原先的西區倒數第2，衝到西區第5的位置，儘管許多人砲轟他的打法，但在面對熱火賽後，韋德(Dwyane Wade)就表示，哈登已是歷史上最難防守球員之一。

▲哈登帶領火箭衝回西區第5位置。（圖／路透社）