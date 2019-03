▲費德勒。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

費德勒2日凌晨在杜拜男網賽4強,以6比2、6比2擊敗去年兩次擊敗他的丘里奇(Bornsa Coric)晉級決賽。只要在決賽跨過澳網16強擊敗他的西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)這關,就能入袋生涯第100座冠軍頭銜。

費德勒2盤各破發2次,一發得分率高達8成得分非常有效率,僅用了1小時8分鐘就成功復仇拿下勝利。而在稍早西西帕斯則是大戰3小時,4比6、7比6(4)、7比6(4)擊敗近況不俗的「跳跳虎」孟菲爾斯(Gael Monfils),生涯第三次和費德勒對決。

