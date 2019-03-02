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德國公開賽／周天成直落二擊敗李梓嘉　復仇成功挺進四強

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▲▼ 羽球男單一哥,周天成 。（圖／CFP）

▲周天成 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級300賽德國公開賽1日進行各項8強賽事，去年在德國站封王的周天成對上馬來西亞李梓嘉，以直落二（21：18、22：20）收下勝利，4強賽對上將是日本西本拳太，持續往衛冕之路邁進。

周天成首輪擊敗大陸周澤奇後，16強和香港李卓耀大戰三局晉級，8強碰上交手三次，近期吞兩連敗的李梓嘉，第一局雙方5平之後，周天成一度7：13落後，不過連追4分拉近比數，再連下5分反超前17：16，不過李梓嘉再追至18平，周天成連攻3分21：18收下首局。

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第二局周天成原本以8：4領先，不過遭到李梓嘉連取4分追至13平手，雙方陷入纏鬥互有領先，周天成連拿4分領先，不過又遭李梓嘉趕上，追至18、19、20平手，周天成連下2分拿下賽末點22：20直落二復仇成功。

本場比賽花了49分鐘分出勝負，周天成4強賽將對上西本拳太，雙方交手三次周天成全勝，如果順利闖進冠軍戰，將有機會對上現任球王桃田賢斗。另一組晉級8強台將混雙組合王齊麟／程琪雅，則是遭第六種子的印尼組合費薩爾（Hafiz FAIZAL）／維德佳佳（Gloria Emanuelle WIDJAJA）直落二落敗。

關鍵字： 德國公開賽周天成
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