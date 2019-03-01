「球不會說謊」　南斯重現怒吼天尊名言

▲南斯重現怒吼天尊名言。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

克里夫蘭騎士1日客場挑戰紐約尼克，騎士在第四節以40比21獲得大幅優勢，終場以125比118逆轉尼克，其中騎士前鋒南斯（Larry Nance Jr.）在一次被吹判惡意犯規後，對著罰球者連續大喊兩次「怒吼天尊」華勒斯（Rasheed Wallace）名言，「球不會說謊！」

第四節剩下6分57秒，南斯在一次進攻中發生失誤並且犯上一規，這除了是他本場第6次犯規畢業外，還被裁判吹判為一級惡意犯規，這是南絲在3分半內被吹判的第3次犯規，也讓他下場後坐在板凳席一臉無奈。

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▲南斯大喊「球不會說謊」。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）



尼克前鋒馮萊（Noah Vonleh）因這次惡意犯規獲得兩次罰球，第一球沒有罰進，南斯沒有第一時間看到，是看到大螢幕後才發現，便大喊了一句「球不會說謊（Ball Don't Lie）」，沒想到馮萊第二球又再度失守，此時南斯見獵心喜不顧隊友阻止起身再喊一次「球不會說謊」，並且還不斷拍手挑釁。

▲技術犯規大師華勒斯。（圖／達志影像／美聯社）



「球不會說謊」源自於NBA退休名將「怒吼天尊」華勒斯，生涯出戰了16個賽季出戰1109場，場均能夠拿下14.4分、6.7個籃板，其中最強的莫過於是領「T」的能力，生涯總計收到317次技術犯規，更是有兩度單季吞下41次技術犯規的驚人紀錄。去年NBA領到最多技術犯規的是「魔獸」霍華德（Dwight Howard），他也不過領到17次技術犯規，由此可見天尊的實力。

▼華勒斯曾經因「球不會說謊」遭驅逐出場。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

