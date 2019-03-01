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美媒揭露：波拉斯曾想替費南德茲爭取11年4億史詩合約

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▲馬林魚王牌費南德茲不知主場吞敗滋味。(圖／達志影像／美聯社）

▲已故馬林魚王牌費南德茲。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

前馬林魚王牌投手費南德茲（Jose Fernandez）在2016年9月25日船難身亡，得年24歲。《The Athletic》專欄作家史塔克（Jayson Stark）提到，如果這位王牌投手還在世，經紀人波拉斯（Scott Boras）將為他爭取11年4億美元超級合約，但很遺憾這個願望永遠無法實現。

如果費南德茲沒有不幸遭遇死劫，他預計於去年球季結束後投入自由市場。專欄作家史塔克在文中提到，他將有望寫下大聯盟投手史上最高合約紀錄，並揭露經紀人波拉斯一直想為客戶爭取11年4億美元合約，這份合約將打破「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）在2014年簽下的13年3.25億美元，成為北美四大運動史上最大份合約。

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馬林魚球團在2015年時，曾開給費南德茲總額超過3000萬美元的延長合約，在當時是薪資仲裁前投手的最高紀錄，不過卻被他拒絕了。波拉斯向來很會幫客戶爭取最優渥合約，但很遺憾他的目標已經無法實現了。在追思會當天，波拉斯多次淚崩，一直無法接受費南德茲離開人世間的事實。

▲經紀人波拉斯追思淚崩。（圖／達志影像／美聯社）

▲經紀人波拉斯在追思會上淚崩。（圖／達志影像／美聯社）

費南德茲在2016年9月底與朋友夜間出海，因船速過快不慎擦撞礁石而造成船隻翻覆，因而船難過世。當時警方判斷船難主因為速度過快，但根據調查報告，體內被驗出酒精和古柯鹼，疑似酒醉嗑藥駕船導致船難，不過律師拉爾夫稱這起死因不單純，認為有人預謀犯案被他人餵毒劫財。

費南德茲的船難報告中，他遺體上的傷痕與船隻中控台上損害狀況相同，且船舵上驗出他的DNA。拉爾夫替他辯護，稱有證據顯示費南德茲在這起船難中，根本沒有自己開船，至今真正的肇事原因仍不得而知。

費南德茲當時可說是大聯盟最受矚目的超級強投，4年大聯盟生涯一共先發76場比賽主投471.1局，投出38勝17敗、防禦率2.58成績，曾於2013年奪得國聯新人王，並且兩度入選全明星賽。

▲陳偉殷最好的麻吉費南德茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲費南德茲是旅美投手陳偉殷最好的麻吉。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 波拉斯費南德茲馬林魚
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