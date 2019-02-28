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大專足聯／上屆冠亞軍輔大、北市大　4月7日決戰台北田徑場

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▲▼ 大專盃八強,北市大vs南華, 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲大專盃八強,北市大vs南華。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／桃園報導

大專足球聯賽公開一級賽事四強出爐後，28日下午進行兩場比賽爭取冠軍戰門票，首場由上屆冠軍輔大退台體搶下，接著北市大對上南華大學，最終北市大逆轉勝3比2擊退巴西軍團，本屆冠軍戰確定就是輔大對決北市大。

上屆冠軍輔大對上台體，上半場第20分鐘馬良辰就先破門，不過才過4分鐘，台體大友秀斗門前助攻陳柏諭，陳柏諭繞過門將黃秋霖進球，雙方1比1進入下半場，第49分鐘以及第52分鐘，上場表現精采的周宇杰以及方立芃再將比數擴大至3比1。

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▼ 大專盃八強,輔大vs台體。

▲▼ 大專盃八強,輔大vs台體, 。（圖／記者謝孟儒攝）

不過第83分鐘，台體江信隆自由球直接攻進球門追至一分差，輔大頂住台體的猛攻，游家煌有幾次不錯的進攻機會，可惜都差臨門一腳，最終輔大就以3比2收下勝利，先拿下決賽門票。

上屆亞軍的北市大對決想要力拚首次闖進冠軍戰的南華，本場比賽相當驚險，上半場第4分鐘南華齊力思就先進球，不過第20分鐘，北市大陳瑞杰頭頂追平比分，雙方1比1進入下半場都未能再進球，進入延長賽第93分鐘盧安單刀進球，全場瘋狂。

▼ 大專盃八強,北市大vs南華。

▲▼ 大專盃八強,北市大vs南華, 。（圖／記者謝孟儒攝）

北市大1比2落後，不過第98分鐘陳瑞杰單挑門將硬將比數扳平，之後北市大打出氣勢，第107分鐘許復盛開自由球，馮少祺在門前補腳破門3比2要回領先，第112分鐘前一場比賽梅開二度的陳威仁再進球，終場北市大4比2擊落巴西軍團。

至此，晉級冠軍戰的兩支隊伍誕生，由上屆冠亞軍的輔大和北市大再度交手，北市大門將段昍表示，「很期待再度對上輔大，去年0比2輸給他們，這次就是要拼雪恥，我們今年的陣容很齊全，相信有機會可以復仇成功。」

冠軍戰將在4月7日晚間6點於台北田徑場登場，而落敗的台體及南華則要在同天上午12點在同場地一爭3、4名。

▼ 大專盃八強,輔大vs台體。

▲▼ 大專盃八強,輔大vs台體, 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 大專足聯大專盃文化北市大南華台體淡江銘傳吳鳳輔大
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