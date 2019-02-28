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猿鷹戰／家鄉球迷加油聲　宋家豪：發自內心感動

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▲▼日職樂天金鷹來台對抗賽,宋家豪。（圖／記者李毓康攝）
▲宋家豪。（圖／記者李毓康攝） 

記者陳立勳／天母報導

日本職棒樂天金鷹隊28日交流賽首戰Lamigo桃猿，樂天隊台灣投手宋家豪第9局登板成功收尾，後援1局無失分，樂天3比1擊敗桃猿，賽後宋家豪表示，看到大家幫我加油，發自內心的感動。

今日宋家豪在第9局登板，先被藍寅倫擊出右外野平飛安打，接著連續3顆變化球面對林泓育，林泓育擊出二壘滾地球形成雙殺打，最後再讓陳俊秀敲出三壘滾地球刺殺，結束整場比賽，現場測到最快球速150公里。

宋家豪表示，很開心很久沒在台灣比賽，看到大家幫我加油，發自內心的感動，第9局抱著接受大家熱情的加油聲上場投球，剛好都是碰到想要對戰的學長，賽前就很想對決南英商工學長郭嚴文與林泓育，以及陳俊秀，剛好今天有對到林泓育與陳俊秀。

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面對學長林泓育連投3顆變化球，宋家豪表示，因為搭配新人捕手，需要磨合期，第一個打者就被藍寅倫敲出安打，心情上不會影響，知道學長會打第一顆，不知道這麼快會被安打，不過後來及時調整進壘點。

宋家豪表示，面對開季仍然有很多東西要加強，包括在控球、球速等環節都還要練得更紮實，才能投入正式比賽，之前都是從電視看到別人跟著桃猿啦啦隊一起跳舞，今天自己突然被叫上去，他笑說也有嚇一跳。

▲▼日職樂天金鷹來台對抗賽,宋家豪。（圖／記者李毓康攝）
▲宋家豪。（圖／記者李毓康攝） 

關鍵字： 樂天金鷹宋家豪
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