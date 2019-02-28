猿鷹戰／藍寅倫開轟無用　桃猿1比3不敵樂天



▲Lamigo桃猿藍寅倫。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／天母報導

Lamigo桃猿28日交流賽在天母棒球場對上日本職棒樂天金鷹隊，桃猿派出本土左投葉家淇擔任先發投手，樂天則是王牌岸孝之迎戰；樂天第6局得到2分，下半局藍寅倫開轟，但桃猿全場火力分散，僅有6支安打，終場1比3不敵樂天。

桃猿第6局換上洋投史博威（Zeke Spruill），但沒想到遭遇亂流，先被樂天洋砲布萊許擊出左外野安打，再被另一名洋投威勒掃出三壘邊線二壘安打，攻佔二、三壘，辰己涼介擊出一壘滾地球刺殺，帶有1分打點，接著足立祐一補上左外野二壘打，樂天再得1分。

6局下桃猿有所回應，藍寅倫揮出右外野陽春全壘打， 9局上，桃猿換投黃子鵬，田中和基擊出左外野安打，成功盜上二壘，渡邊佳明擊出游擊滾地球，林承飛發生失誤，樂天兵不血刃得到1分，桃猿7局到9局無法再攻下分數，包括第9局旅日投手宋家豪成功收尾，最後桃猿2分差落敗。

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桃猿投手葉家淇5局被擊出4支安打，送出7次三振，4次四壞球保送，無失分，桃猿新洋投李茲（Radhames Liz）第8局登板，後援1局投出2次四壞球，無失分，現場測到最快球速156公里，至於樂天投手岸孝之先發3局，被擊出2支安打，投出4次三振，同樣無失分。

樂天先發名單：

1、左外 歐可耶瑠偉

2、中外 田中和基

3、二壘 淺村榮斗

4、一壘 布萊許（Jabari Blash）

5、指定 威勒（Zelous Wheeler）

6、三壘 內田靖人

7、右外 辰己涼介

8、捕手 足立祐一

9、游擊 村林一輝

投手 岸孝之

桃猿先發名單：

1、中外 詹智堯

2、指定 廖健富

3、右外 藍寅倫

4、捕手 林泓育

5、一壘 陳俊秀

6、二壘 郭嚴文

7、三壘 林智平

8、游擊 林承飛

9、左外 余德龍

投手 葉家淇