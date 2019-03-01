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大專足聯／輔大後衛「黑臉白臉」建構防線　關鍵封堵台體大

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▲▼輔大後衛劉家銘。（圖／記者林育正攝）

▲輔大後衛劉家銘。（圖／記者林育正攝）

記者林育正／桃園報導

輔大3比2擊敗台體大搶下大專足球聯賽公開一級決賽門票。在雙方激烈互轟的過程中，輔大後防線表現略勝一籌。左後衛劉家銘說，在後防線中其實有「黑臉和白臉」。在這樣有直接點出問題，也有正能量鼓勵的球隊文化中，是輔大能夠勝出的關鍵。

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此役輔大馬良辰先破門，不過陳柏諭還以顏色雙方1比1進入下半場。隨後輔大才靠著周宇杰和方立芃將比數擴大至3比1，但台體江信隆自由球追到2比3，可惜本賽就此定調。

劉家銘多次擋下台體大進攻，尤其面對速度極快擁有「法拉利」美稱的邊路快腿陳泓維，雙方有多次精彩對抗。「被進球後我們就互相提醒，先退下來，這樣處理球比較簡單，穩定下來再進攻。我知道他很快，有注意他走直線，看球到哪用經驗預測他的路線。」

而他也透露在隊上，他和劉泳賦比較屬於鼓勵隊友的白臉，中後衛林世凱則是黑臉，對於隊友沒做到位的地方會很嚴厲地直接指正，。「我是後防線最後一個人，看得比較清楚。如果有漏人我會比較大聲，但不是刻意罵人。我踢比較久，要提醒年輕球員專注。我們還沒到最好的水準，有點輕視對手不夠積極，這樣心態不太好。」林世凱說。

「雖然有失誤，但我們團隊目標只有一個，不是只想踢好自己的。我們贏是應該的，我不認為我們會輸。」劉家銘說。

▲▼ 輔大後衛林世凱。（圖／記者林育正攝）

▲輔大後衛林世凱。（圖／記者林育正攝）

關鍵字： 大專足聯輔大
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