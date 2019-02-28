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JHBL／不滿球隊被看扁　邱群琋：沒有我永仁仍會四連霸！

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▲▼UA訓練營，永仁國中，丘群琋。（圖／記者張克銘攝）

▲邱群琋因為代表中華隊出征世中運，將缺席JHBL決賽。（圖／記者張克銘攝）

記者潘泓鈺／台南報導

台南永仁國中上個學年度JHBL女子甲級締造第3度三連霸，隊史10冠歷史第一，今年再次強勢出擊，卻遇上陣中主力邱群琋代表中華隊出征希臘ISF世中運缺席。邱群琋表示，討厭被外界看扁沒有她的永仁將無法連霸，就算她不在，其他隊友肯定也會完成四連霸業。

「我很討厭外界說永仁沒有邱群琋，就無法衝擊冠軍，」邱群琋說道，「我們每天那麼努力的練球，團隊第一邁向四連霸，每個人都將狀態調整到最好，我的每個隊友都是最強的，就算我不在，相信永仁依然能夠完成四連霸。」

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永仁國中在上屆完成3連霸，獲得「永久保存冠軍錦旗」的權利，107學年度JHBL八強4月17日台北體育館開打，今年他們與高市普門、苗栗大倫、南市太子分在A組。在挑戰98到101學年度的隊史第2度四連霸的路上，卻因為世中運撞期，不僅總教練時超傑帶隊出征缺席，由助教陳姵蓉領兵，陣中主力邱群琋也因為「跳級」代表中華隊也無法參戰。

▲▼UA訓練營，永仁國中，丘群琋。（圖／記者張克銘攝）

▲UA訓練營永仁國中站，邱群琋。（圖／記者張克銘攝）

邱群琋表示，自己在打完預賽就感到崩潰，因為國中生涯的最後5場比賽無法與姐妹們一起奮鬥，且又是在最關鍵的時刻，理性的來說，能夠跟著高中生一起練球、代表中華隊出戰國際賽是千載難逢的機會，也有助於未來發展；但感性的一面就是，為什麼自己無法跟隊友一起榮耀永仁。

「永仁的精神是團隊第一，陣中的國三生技術、心態技術日益成熟，且團隊的觀念也都非常好，數據上肯定能補上邱群琋的空缺，」陳姵蓉說道，「不過邱群琋最特別的是她出眾的領導能力，期盼決賽學姊們挺身而出，凝聚大家帶領球隊衝出重圍。」

Under Armour全國巡迴「UAT for Basketball」籃球訓練營，27日來到台南永仁國中進行一系列的體測以及敏捷性、肢體開發等訓練，幫助球員更瞭解自己的優缺點，幫助他們在4月決賽之前調整到最佳狀態。

邱群琋表示，透過訓練營能夠更瞭解自己的優缺點，未來將加強敏捷度、傳球視野以及賽場更加冷靜，讓自己身手更加全面往全方位發展，為挑戰更高殿堂HBL做準備。

關鍵字： JHBL籃球國中籃球聯賽UAJHBL球隊永仁國中邱群琋
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