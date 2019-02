喬治打鐵不敵約基奇準大三元　金塊退雷霆奪對戰3連勝

▲金塊約基奇(左)對決雷霆喬治(右)(圖/CFP)

記者陳瑞浩/綜合報導

西區二、三名金塊與雷霆於7日正面對決,雷霆喬治(Paul George)此役手感不佳,他雖仍繳出25分,但第四節連4投不中使雷霆喪失追分契機,金塊約基奇(Nikola Jokic)則繳出36分、9籃板、10助攻的準大三元表現,終場金塊就以121比112擊敗雷霆,金塊拉出一波4連勝,也取得本季對戰雷霆3連勝,雷霆則遭遇2連敗。

雷霆上半場三分球手感奇差無比,出手18次僅中2球,喬治更是三分球投6投0中,反觀金塊巴頓(Will Barton)、約基奇(Nikola Jokic)、莫瑞(Jamal Murray)三人得分上雙,湯瑪斯(Isaiah Thomas)也由板凳殺出貢獻9分,半場結束金塊也以13分領先雷霆。

Nikola Jokic (33p/9r/10a) extends the @nuggets lead off the Jamal Murray assist!#ThunderUp 108#MileHighBasketball 114



1:09 remaining in the 4th Q on @NBAonTNT pic.twitter.com/7Ye9eo47xd