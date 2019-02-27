喬治打鐵不敵約基奇準大三元　金塊退雷霆奪對戰3連勝

▲金塊約基奇（左）對決雷霆喬治（右）（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

西區二、三名金塊與雷霆於7日正面對決，雷霆喬治（Paul George）此役手感不佳，他雖仍繳出25分，但第四節連4投不中使雷霆喪失追分契機，金塊約基奇（Nikola Jokic）則繳出36分、9籃板、10助攻的準大三元表現，終場金塊就以121比112擊敗雷霆，金塊拉出一波4連勝，也取得本季對戰雷霆3連勝，雷霆則遭遇2連敗。

雷霆上半場三分球手感奇差無比，出手18次僅中2球，喬治更是三分球投6投0中，反觀金塊巴頓（Will Barton）、約基奇（Nikola Jokic）、莫瑞（Jamal Murray）三人得分上雙，湯瑪斯（Isaiah Thomas）也由板凳殺出貢獻9分，半場結束金塊也以13分領先雷霆。

請繼續往下閱讀...

Nikola Jokic (33p/9r/10a) extends the @nuggets lead off the Jamal Murray assist!#ThunderUp 108#MileHighBasketball 114



1:09 remaining in the 4th Q on @NBAonTNT pic.twitter.com/7Ye9eo47xd — NBA (@NBA) 2019年2月27日

▲金塊約基奇繳出準大三元成績

金塊第三節末巴頓、約基奇、莫瑞三人再各自飆進三分彈，金塊瞬間灌進9分，金塊一度將分差擴大至16分。但雷霆喬治於第三節結束前硬是飆進中場大號三分，雷霆也將分差縮小為9分。

決勝節喬治率雷霆莫里斯（Markieff Morris）、施洛德（Dennis Schroder）等人打出一波10比0攻勢將比數扳平，衛斯布魯克（Russell Westbrook）更是在6分鐘時砍進三分球，雷霆瞬間反超金塊，但金塊莫瑞、約基奇發動一波22比8攻勢，雷霆喬治最後4分鐘也連4投不中，終場雷霆仍以9分敗給金塊。

▲喬治此役24投7中命中率不達三成（圖／CFP）

金塊約基奇此役繳出36分、9籃板、10助攻外帶1次阻攻成績，巴頓繳出23分、3籃板、5助攻，莫瑞也有20分、5籃板、5助攻表現。雷霆喬治砍進全隊最高的25分、8籃板、7助攻、6抄截，衛斯布魯克則有22分、14籃板、9助攻，格蘭特（Jerami Grant）也有21分表現。金塊對戰雷霆本季已取得3連勝，兩隊最後一次對戰將在3月30日於雷霆主場再度碰頭。