米可拉斯旅日變國聯勝投王 　紅雀提前續簽4年約　

▲紅雀投手米可拉斯以4年6800萬美元合約續留紅雀。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

紅雀投手米可拉斯（Miles Mikolas）曾在2015年日職創下新人洋投10連勝，去年他重返大聯盟與紅雀簽下2年約後更拿下國聯勝投王，27日紅雀決定再與他簽下4年6800萬美元的延長合約，其中更包含每年投球局數的激勵獎金，並由2020年開始啟動此合約。

米可拉斯生涯前三年由於在教士與遊騎兵出賽機會不多，於2015年轉戰日職讀賣巨人，他在獲得舞台後投出31勝13敗且下防禦率2.13的佳績，更打破日職史上新人洋投紀錄寫下10連勝。

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米可拉斯在日職投出身價後，去年重返大聯盟與紅雀簽下2年1500萬美元合約，他也非常爭氣的投出18勝4敗，更與小熊隊列斯特（Jon Lester）、國民隊薛茲爾（Max Scherzer）並列國聯勝投王。

投出好成績的米可拉斯讓紅雀決定在他合約還未到期就與他以4年6800萬美元簽下延長合約，其中也包含每年若投球局數可達200局以上，每年將再加碼50萬美元的激勵獎金，將由明年開始計算。紅雀也確定將在今年開幕戰由米可拉斯擔任先發投手。

▼米可拉斯於2015年於日職巨人打出身價後重返大聯盟。（圖／達志影像／美聯社）