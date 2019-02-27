字母哥本季217次完成灌籃　超越7隊全隊總數量

▲字母哥本季完成217次灌籃比聯盟其他7支球隊還多。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

本季例行賽已經來到尾聲，目前戰績第一的並非衛冕軍勇士而是異軍突起的公鹿，很大原因就是當家球星安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)的成長，他憑藉超強的身體素質成為了聯盟最是不可擋的猛獸，據統計「字母哥」至今已經完成217次灌籃，比起聯盟其他7支球隊還多。

安戴托昆波自進入聯盟以來就是以誇張的體能著稱，隨著前教頭基德(Jason Kidd)將他拉去打後衛，「字母哥」能力完全獲得解放，有著211公分的身高還有靈敏的速度，讓他完全輾壓其他後場球員，往往一步就殺入禁區爆扣，而他的主要攻擊範圍也集中在油漆區附近，本季55場比賽，安戴托昆波已經完成了217次灌籃，比聯盟7支球隊團隊的全部球員加起來還多。

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這7支球隊分別是騎士199次、灰熊196次、尼克196次、活塞190次、黃蜂189次、溜馬176次、馬刺140次。

比起現在聯盟流行的的小球以及大量投射，「字母哥」可說算相當特別，他並沒色的外線能力，三分命中率僅為24.3％，但由於他多數出手都靠近籃框甚至是灌籃，以致投籃命中率高達58.1％，本季場均可以得到27.2分，12.7籃板，6助攻的全能數據，若未來成功開發出外線能力，安戴托昆波將會更無法抵擋。

▲字母哥 。（圖／CFP）