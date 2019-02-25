企排／挑戰賽本周五登場　對戰組合出爐推限量送小球活動

▲企排,台電男排vs conti 。（圖／中華排協提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

企排14年例行賽24日賽事全部結束，緊接著就是3月1日起一連三天登場的挑戰賽，中華排協也公布了1日的對戰組合，2場女排賽事先開打，接著是2場男排對決，本次挑戰賽門票限量1500張，每日前100位進場的球迷還有送專屬小球等限量禮物。

▼ATTACKLINE vs台電女排。

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本屆挑戰賽在3月1日至3日在台北體育館一樓點燃戰火，對戰組合則依照例行賽排名採取單淘汰賽制，第一名對上第四名、第二三名互相對決，中華排協也公布1日對戰組合，第一場為下午1點先登場的台電女排出戰ATTACKLINE、第二場則是中國人纖對上極速超跑。

▼極速超跑vs中國人纖 。

女排賽事結束後，下午5點兩場男排賽事登場，台電先對上conti，最終場由長力育樂出戰MIZUNO，本次三天的挑戰賽也將準備200顆小球要送給前50至100位進場球迷，1日前50位進場球迷可以獲得小球一顆、51至150名進場則有秩序冊一本；2日前100名進場則可獲小球一顆。

3日前50位進場球迷能獲小球，51至150位進場球迷則能獲得海報一張，當天賽前兩小時發放號碼牌，憑號碼牌兌換。本屆挑戰賽門票由拓元售票系統售票，2月14日中午12時起開賣，售完為止，一律採用網路購票，現場並不售票。

▼台電vs MIZUNO。