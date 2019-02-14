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企排／挑戰賽3月1日起開打　14日起開賣每天門票限量1500張

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▲▼企業排球,企排,台電女排vs ATTACKLINE。（圖／中華排協提供）

▲企排,台電女排vs ATTACKLINE。（圖／中華排協提供）

記者謝孟儒／綜合報導

企業排球聯賽14年例行賽在年後第一場比賽，本周六日（16、17日）將在國北教大體育館舉行，年後賽事回歸大台北地區，其中受到關注的IGNITE新勢代-挑戰賽，則將在3月1日至3日於台北體育館一樓開打，即日起（14日）中午12點開放售票。

企業排球挑戰賽從去年首度開放售票，所得扣除行政費用等成本後，剩餘將全數給冠、亞軍球隊，藉此回饋並鼓勵球員們，首日就湧入2500人進場，今年同樣採取售票方式，扣除成本後，也將做為冠亞軍球隊獎金，今年則是在3月1日至3日在台北體育館一樓點燃戰火。

▼ 企排，台電男排vs長力育樂。（圖／中華排協提供）

▲▼ 企業排球，台電男排vs長力育樂（圖／中華排協提供）

本屆挑戰賽的對戰組合則依照例行賽排名採取單淘汰賽制，第一名對上第四名、第二三名互相對決，目前男子組排名第一為台電男排、依序為長力育樂、MIZUNO以及conti；女子組第一為台電女排、依序是中國人纖、極速超跑以及ATTACKLINE，根據賽制，勝者將晉級3月2日、3月3日的冠軍戰，並採3戰2勝賽制，累積達到2勝者成為冠軍。

售票資訊如下：

由拓元售票系統售票，2月14日中午12時起開賣，售完為止，一律採用網路購票，現場並不售票。以「天」為售票單位，即使須打第三戰，大會將不清場，且每天門票限量1500張，售完為止，購票入場一人一座位。

一樓每日限量400張，每張票為300元、二樓每日限量1100張，每張票為200元、身心障礙優待票半價，須憑證入場。

▼ 企排挑戰賽賽程 。（圖／取自中華排協官方臉書粉專）

▲▼ 企排挑戰賽3月1日起開打 。（圖／取自中華排協官方臉書粉專）

關鍵字： 企排企業排球挑戰賽
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