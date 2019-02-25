大專足聯／八強賽26日開踢　首場去年冠軍輔大對決吳鳳

▲大專盃,輔大vs銘傳。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

大專足球聯賽公開一級A、B組循環賽事去年12月全部結束後，晉級8強的隊伍全數產生，明天（26日）8強賽正式開踢，首場比賽將在早上9點由輔仁大學出戰吳鳳科技大學，地點為銘傳大學桃園校區。另外，9至16名決賽則在3月6日起登場。

▼大專盃, 北市大vs台體。

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經過屏東以及嘉義的兩階段循環賽後，A組確定由去年冠軍的輔大排名第一，南華大學取得第二，銘傳排在第三，淡江則是第四；B組一至四名則為北市大、台體、文化以及吳鳳，根據賽制，1至8名決賽採交叉賽，A組第一對上B組第四、B組第一對上A組第四，決賽將在26日開踢。

▼大專盃, 文化vs吳鳳。

26日第一場比賽由輔大對上吳鳳科大，銘傳上午11點對上台體、 下午1點為南華對上文化，淡江對上北市大的比賽則在下午3點進行，地點在銘傳大學桃園校區，比拼產生四強隊伍之後，下一場將在2月28日登場，決定晉級決賽的兩支球隊，冠軍戰將在4月6日於台北田徑場開戰。

去年冠軍為輔大、亞軍北市大，台體、銘傳則分居三四名。而公開一級9至16名的排名決賽則在3月6日起於吳鳳科大開踢。

▼ 大專盃,北科大vs淡江 。