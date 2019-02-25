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HBL／吳忠宏、林奇翰合砍40分　高苑退南湖保4強希望

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▲▼ HBL高苑工商吳忠宏（12號）、林奇翰 。（圖／記者洪偵源攝）

▲林奇翰。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源 ／台北報導

107學年度HBL男甲級8強賽25日進入最後一天賽程，和平館第一場比賽就是關鍵場次之一，先贏球才有晉級機會的高苑工商，在吳忠宏與林奇翰各拿20分帶領下，以78比59擊敗南湖高中，接下就看能仁家商是否能擊敗光復高中，才能確定4強門票到手。

高苑前一場對東山在倒數12秒被逆轉成功，賽後氣氛一片低迷，進廁所換衣服每個人都在哀嚎，不過25日背水一戰，開賽就拉出15比5的開節，南湖第二節急起直追，一度咬到28比28。

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不過高苑在第三節又取得58比51領先，第四節讓南湖僅得8分，完成爭取4強的先決條件，由於對戰關係的緣故，必須等能仁擊敗光復才能晉級4強，教頭田本玉決定全隊回高雄等結果，留教練黃昶珽在現場看球。

黃昶珽説，贏球就是先取得晉級保障，昨天該贏未贏，對南湖雖有好的開節，但還是一度鬆懈，幾個位置防守沒有做好，第四節採取變換防守，要求球員球到人也一定要到位，高三球員可能是最後一場球，他們自己也想拚。

連續兩場因戰況緊張，出現身體不適的田本玉笑說，真的不想受刺激，所以打完比賽就要回高雄，「昨晚一整晚都沒睡，輸球我也沒罵人，但我們確實徹底地看了比賽錄影做檢討，他們也學到球就是圓的，要自己有決勝慾望，也不要輕敵。」

高苑的獲勝，也牽動著衛冕軍松山高中的晉級機會，松山必須先靠高苑輸球，自己再擊敗南山高中才能晉級，現在高苑贏球，就換等能仁輸給光復，如果未能如願，則和南山的比賽就已無關晉級。

▲▼ HBL高苑工商吳忠宏（12號）、林奇翰 。（圖／記者洪偵源攝）

▲吳忠宏。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： HBL高苑工商田本玉林奇翰吳忠宏
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