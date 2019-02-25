侯友宜是王建民粉絲　幫建仔按摩不敵視障朋友　

▲新北市長侯友宜替王建民按摩。（圖／記者黃詩崴攝）



記者黃詩崴／台北報導

王建民受新北市勞工局邀請擔任視障按摩代言人，今（25）日在板橋車站的視障按摩小棧舉行記者會，去年此活動的代言人是「鋒哥」陳金鋒，建仔在出席前也有先向好麻吉鋒哥打聽過這項活動。新北市長侯友宜除了對王建民說，「你是我的偶像」外還幫建仔「桑」一下。

去年視障按摩代言人是陳金鋒，王建民透露原本鋒哥今天約他打高爾夫球，他告訴鋒哥要來這個活動後，鋒哥也向他分享去年的心得。現場王建民接受視障朋友的按摩體驗，身經百戰的他過往有相當多被按摩的經驗，他認為視障按摩的技巧不錯，而且可以自己掌控時間以及加強的局部，未來也一定會多多支持視障按摩。

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侯友宜近日因腰傷接連缺席三重立委補選站台以及與柯文哲的「柯侯」會，不過今天在活動現場除了接受視障朋友的按摩外，也請纓想幫王建民按摩，並且提到他是建仔的粉絲，十幾年前就開始看，一路從19勝到受傷後復出，侯友宜都有跟到。

侯友宜幫王建民按摩時，問王建民說跟視障按摩師誰按得比較好。王建民笑著回答，「還是視障按得好」，侯怡宜也接著回答説，視障按摩師都是有按摩證照的專業人士，想按摩一定要找他們！

▼王建民擔任新北視障按摩活動代言人。（圖／記者黃詩崴攝）

