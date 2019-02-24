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如大鬍子預期　砲轟裁判收到77萬罰單

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▲▼哈登。（圖／CFP）

▲哈登單場吞下4次進攻犯規氣炸怒噴裁判。（圖／CFP）

記者黃詩崴／綜合報導

火箭「大鬍子」哈登（James Harden）今（24）日因頸椎傷勢沒有出戰勇士，不過他在22日交手湖人的比賽結束後，公開怒噴裁判福斯特（Scott Foster），這也讓他在今天收到聯盟開出2.5萬美元的罰單（約77萬台幣），不過哈登早在要砲轟前就做好收到罰單的心理準備了，

哈登在22日對上湖人的比賽中，吞下6次犯規提前離場，這也是他本季首度犯滿退場，6次犯規裡有4次是進攻犯規，這樣讓他老大相當不爽，賽後接受訪問直接噴，「這真的讓人很沮喪，我知道我這樣說可能會收到罰單，但我從來沒有真正討論過裁判，不過福斯特實在太傲慢。我們整場比賽都不能和福斯特對話，這已經不是吹判問題，他在場上就是那樣子，只要跟他講話等著領技術犯規。」

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▲火箭哈登。（圖／CFP）

▲哈登認為無法跟裁判溝通。（圖／CFP）

哈登講到福斯特意猶未盡，「去年西區冠軍戰，他吹了我們幾場比賽，造成我們不少影響，這問題必需要被重視，我認為他與火箭有私人恩怨，他不應該再吹判火箭的比賽。」

去年季後賽福斯特吹判火箭3場季後賽，火箭全都吞敗；本季有福斯特吹判的比賽火箭戰績是0勝7敗。鮮少犯滿離場的哈登上一次單場領到6犯是2017年12月交手快艇的比賽，該場主裁判也是福斯特。

福斯特從1988-89賽季開始執法，有著20年的吹判經驗，本季之前吹判177場比賽，主場球隊勝率約6成左右。

▼NBA裁判福斯特（Scott Foster）有著20年吹判經驗。（圖／CFP）

▲▼NBA裁判福斯特（Scott Foster）。（圖／CFP）

關鍵字： NBA火箭哈登裁判罰單James Harden
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