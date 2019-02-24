運動雲

> >

HBL／先發5人得分雙位數　普門擒南山叩關4強

ETtoday運動雲

▲▼ HBL，南山普門 。（圖／記者洪偵源攝）

▲普門叩關4強。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／台北報導

衛冕軍普門高中24日在和平館遭遇南山高中，這場被視為小巨蛋前哨戰的比賽，普門靠著先發5人得分雙位數，加上第二節4記三分球挹注，以80比72取得第5勝，收下4強門票。

如此一來，普門也成為繼永仁高中與南山之後，女子組第3支晉級4強的隊伍，這3支隊伍也是本屆奪冠熱門球隊，普門教頭廖哲億賽後也表示，此戰也可能是4強決賽的前哨戰。

請繼續往下閱讀...

「不要讓別人的勝負來影響自己晉級。」廖哲億表示，要球當作4強在打，贏了才能進冠軍戰，「她們目標也很明確，攻防兩端都有盡力做到要求，李宜樺節奏控制得很好。」

普門第一節打完僅4分領先，第二節4記三分球成為擴大領先的關鍵，連文鈴與李宜樺各貢獻2記三分球，普門至少維持8到10分的領先到終場。

李宜樺攻下17分、6籃板、5助攻，陳郁婷拿15分，陳芷英14分、14籃板，洪萱珈14分、4籃板、3抄截、2助攻，黃靖雯10分進帳，南山以李吟娸15分最佳。

廖哲億談到，晉級的心情其實很平靜，因為每年的目標都一致，接下來的對手就看永仁與南山之戰的結果，但這是無法控制的事情，會以球隊自身的調整為優先，畢竟時間不算多。

▲▼ HBL，南山普門 。（圖／記者洪偵源攝）

▲陳芷英雙十。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： HBL南山高中淡水商工普門高中
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

推薦閱讀

HBL／重視防守細節　高苑雖贏田本玉身體又出狀況

HBL／能仁率先進4強　高苑晉級路佔優勢

HBL／丁冠皓致勝一擊氣走松山　能仁男子組首進4強

HBL／高苑三線開火擒青年　4強路露曙光

熱門新聞

沖繩現場／王柏融敲三壘安打　廣島名將：沒有全壘打？

克蕭疑罹患「死臂」無限期停機　復出沒有時間表

沖繩現場／展現4棒價值　王柏融連8場敲安助火腿先馳得點

杜拜女網賽／謝淑薇直落二奪冠　收下生涯第21冠

中職／LamiGirls新成員　 甜美女大生若潼亮相

杜拜女網賽／謝淑薇續寫「贏詹家就奪冠」魔咒　　狂救球主持人驚呆　

讀者回應

﻿

最新新聞

1王柏融敲安賺打點、陽岱鋼內野安打

2普門擒南山叩關4強

3明仁宋昕澔、杜帛鴻衝擊冠軍

4保羅23+17　火箭客場擊敗勇士

5羅素末節扛起球隊　砍40分力克黃蜂

熱門新聞

1王柏融敲三壘安打　廣島名將：沒全壘打？

2克蕭疑患「死臂」　復出無時間表

3王柏融連8戰安打　助火腿先馳得點

4謝淑薇收下生涯第21冠

5LamiGirls新員　 甜美女大生若潼

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

球鞋爆裂害詹皇接班人威廉森扭傷　Nike市值蒸發345億

李智凱鞍馬連奪兩金　離奧運只差一步

沖繩春訓／握手傷到松坂大輔　中日：無法預測球迷行動

沖繩春訓／大雨澆不熄熱情　中日龍電視直播打擊練習

沖繩現場／王柏融不畏廣島洋投！　敲出深遠三壘安打

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

插畫家「超直白」認整型！　拆紗布「真貌現形」網讚：好正

舞獅後腳猛力一跳柱子竟倒了　歪頭傻眼貓咪：啊怎麼回去？

駁火影片曝光！女警遭近距離開槍　驚險閃過...「連開15槍」擊斃兇嫌

台大恐怖男施暴3女友再道歉！　藏滿「前任裸照」她驚：有我名字
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366