HBL／先發5人得分雙位數　普門擒南山叩關4強

▲普門叩關4強。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／台北報導

衛冕軍普門高中24日在和平館遭遇南山高中，這場被視為小巨蛋前哨戰的比賽，普門靠著先發5人得分雙位數，加上第二節4記三分球挹注，以80比72取得第5勝，收下4強門票。

如此一來，普門也成為繼永仁高中與南山之後，女子組第3支晉級4強的隊伍，這3支隊伍也是本屆奪冠熱門球隊，普門教頭廖哲億賽後也表示，此戰也可能是4強決賽的前哨戰。

請繼續往下閱讀...

「不要讓別人的勝負來影響自己晉級。」廖哲億表示，要球當作4強在打，贏了才能進冠軍戰，「她們目標也很明確，攻防兩端都有盡力做到要求，李宜樺節奏控制得很好。」

普門第一節打完僅4分領先，第二節4記三分球成為擴大領先的關鍵，連文鈴與李宜樺各貢獻2記三分球，普門至少維持8到10分的領先到終場。

李宜樺攻下17分、6籃板、5助攻，陳郁婷拿15分，陳芷英14分、14籃板，洪萱珈14分、4籃板、3抄截、2助攻，黃靖雯10分進帳，南山以李吟娸15分最佳。

廖哲億談到，晉級的心情其實很平靜，因為每年的目標都一致，接下來的對手就看永仁與南山之戰的結果，但這是無法控制的事情，會以球隊自身的調整為優先，畢竟時間不算多。

▲陳芷英雙十。（圖／記者洪偵源攝）