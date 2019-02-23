HBL／重視防守細節　高苑雖贏田本玉身體又出狀況

▲田本玉再度出現身體不適。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／台北報導

高苑工商「鐵娘子」教頭田本玉，對上青年高中一戰，雖然球隊76比65獲勝，但又因為情緒激動身體不適，這次是因為重視防守細節，球員沒做好才如此激動。

高苑整場對青年泰半處於領先，相較對松山一戰，並無較緊張的局面出現，不過整場老是有球員因防守被她念，包括攻下18分全隊最高的蔣浩文。

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蔣浩文尷尬説，自己一開始防守很容易恍神，都要教練吼一下提醒，才會逐漸進入狀況，雖然目前球隊算一隻腳跨進4強大門，不過教練連兩場都身體不適，擔心會影響到調度。

拿下全隊最高分，蔣浩文覺得自己表現還好，因為贏球最重要，還有最後兩場，希望盡力去把它打好再說，畢竟贏球後4強機會大增。

高苑教練黃昶珽表示，蔣浩文進攻能力沒有問題，不過有時候場上恍神，被教練兇的話會退縮，需要在他下場開導一下才會讓他別放心上。

至於田本玉的狀況，黃昶珽指出，由於吳忠宏防守時放給對手投三分球還投進，田本玉為此比較激動，所以身體又出現不舒服的狀況。

過去田本玉就曾不只一次表示，HBL常有一瞬間被逆轉的情況，因此防守不到比賽結束，都不允許球員鬆懈，這次雖然領先夠多，但仍對防守上的疏忽相當在意。